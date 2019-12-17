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TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 17.12.2019 19:08 | Son Güncelleme

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Eminoğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara ilişkin bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Enkazlar Arasında İftar" başlıklı fotoğrafını seçen Eminoğlu, "Gazze'de bildiğiniz gibi bir abluka var ama buna rağmen oradaki Müslümanlar inançlarını yaşama gayreti içerisinde. Biz de TÜGVA olarak her yıl oradaki kardeşlerimize ziyarette bulunmaya ve onlarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu sebeplerden bu fotoğrafı seçiyorum." diye konuştu

Enes Eminoğlu, "yaşam" kategorisinde, Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" adlı fotoğrafı için oy kullanarak, şunları söyledi:

"Karların içerisinde ve zor şartlarda eğitime giden genç kardeşlerimizin olduğu fotoğraf gerçekten etkileyici olmuş. Taşıdığı anlamın yanında estetik değeri açısından da kuvvetli olduğunu düşündüğüm için bunu tercih ediyorum."

"Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında çektiği "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafı seçen Eminoğlu, "Milli Takımın, milletçe bir arada hissettiğimiz bir zamanda önemli bir rakip olan Fransa karşısında gösterdiği mücadele ve asker selamının değerli olduğunu düşündüğüm için bunu seçiyorum." ifadelerini kullandı.

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