TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, vakfın kültür sanat faaliyetlerini anlattı:

İSTANBUL (AA) - SALİH ŞEREF - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, geçmişle geleceğe bir köprü kurabilmeyi amaçladıklarını aktararak, "Her zaman söylüyoruz, gençlere yapılan yatırım, en değerli yatırımdır. Çünkü Türkiye'nin geleceği Türkiye'nin gençlerinden geçiyor. Bunun farkındayız." dedi.

Eminoğlu, TÜGVA'nın gençlik faaliyetleri ve "Kültür Sanat Okulu" hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Vakıf olarak Türkiye'nin derin kültürel birikimini anlamak ve bunu geleceğe taşımak istediklerini belirten Eminoğlu, Kültür Sanat Okulu'nun da bu doğrultuda atılan bir adım olduğunu ifade etti.

Eminoğlu, Kültür Sanat Okulu'nun alanında duayen isimleriyle bu konuda dertli ve istekli öğrencileri bir araya getirecek bir köprü olacağına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Türkiye Gençlik Vakfı olarak 5 yıldır her alanda, her manada gençlikle alakalı projelerin içindeyiz, merkezindeyiz. Tabii bu yıl başında da tüm yönetim kurulu üyeleri olarak oturduk, kültür sanat koordinatörlüğü ile ilgili bir karar aldık. Kültür sanat koordinatörlüğünün kurulmasına vesile olduk. Bunun akabinde de önce yine araştırma şirketlerinin desteğiyle birlikte bir Türkiye gençlerinin kültür sanatla ilgili odağı neresi, kültür sanatla ilgili, anlayış ne, bununla ilgili aslında bir saha araştırması yapıldı. 30 ilde yaklaşık 3 bin öğrencinin katılımıyla bir saha araştırması yaptık."