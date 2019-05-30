TÜGVA bu yaz 200 bin öğrenciyi kamplarda ağırlayacak

Yeni Nesil Gençlik Vakfı TÜGVA’nın gelenekselleşen çalışmalarından biri olan her yıl binlerce öğrencinin katıldığı yaz okulu ve doğa kampları için başvurular başladı. TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, son başvuru tarihi geçmeden öğrencileri internetten başvuru yapmaya davet etti.

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) ortaokul öğrencileri için "Bir yaz Bin gelecek’’ ve lise öğrencileri için "Sen de gel" sloganıyla gerçekleştirdiği projelerle öz güveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, merhametli, başarılı ve sorumluluk sahibi gençler yetiştirilmesini hedeflendi. Programlarda TÜGVA’nın bu yaz 200 bin öğrenciyi ağırlayacağı ifade edildi. Yaz okulu ve doğa kamplarını tanıtan TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Türkiye genelinde 12 Haziran, İstanbul için ise 30 Haziran tarihine kadar başvuruların devam edeceğini söyledi.

Yaz Okulu ve Doğa kampı faaliyetleri hakkında konuşan TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, “Her sene geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz ortaokullarda yaz okulu, liselerde doğa kampı faaliyetimiz var. Geçtiğimiz yıl 60 bin ortaokullu öğrencimizi yaz okullarında misafir ettik. Yaklaşık 40 bin öğrencimizi de lise doğa kamplarımızda misafir etmiştik. Bu sene çıtayı biraz daha yükselttik. İnşallah ortaokullarda yaklaşık 100 bin öğrencimizi misafir etmeyi planlıyoruz. Yine doğa kampında 100 bin lise öğrencilerimizi, toplamda 200 bin öğrenciyi misafir etmeyi planlıyoruz. Hatta yeni dönemde, Kasım ve Nisan’da birer haftalık dönemler var. Toplamda yazla kışla birlikte 200 bin öğrencimizi bu kamplardan geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Eminoğlu, öğrencilerin yaz okullarından 6 hafta boyunca istifade edebileceklerini söyleyerek, “Yazın 6 hafta boyunca ortaokul öğrencilerimiz hem temel dini bilgilerin yanı sıra sportif, sanatsal, kültürel etkinliklerle kendilerini geliştirebiliyorlar. Bunların içerisinde yüzme etkinliği var. Sportif etkinlikler var. Yüzme, paintball, basketbol gibi etkinlikler var. Bunlarla ilgili yaz okulunda 6 hafta boyunca ortaokullu kardeşlerimize eğitimleri vermeye devam ediyoruz. Lise tarafında da doğa kampı dediğimiz konseptte geçen sene sadece İstanbul’da 15 bin öğrencimizi ağırladık. Bu doğa kamplarında da yatılı öğrencilerimizi barındırıyoruz. Birer hafta süreyle kıl çadırlarda, daha çok doğanın içerisinde orman ve deniz yakınlarında bu kamplar gerçekleşiyor. Burada da öğrencilerimizi haftalık periyotlarla hem kız hem erkek öğrencilerimizi bu kamplardan istifade etmelerini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Ailelerin yaz okulu ve doğa kamplarına yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Eminoğlu, ailelerle iletişim içinde olduklarını söyledi. Kamplarla ilgili duyuruların TÜGVA’nın web sitesi üzerinden yapıldığını dile getirdi. Ortaokullu öğrencilerle ile ilgili son başvuru tarihinin 12 Haziran olduğunu ifade eden Eminoğlu, 17 Haziran itibariyle ortaokul öğrencilerinin yaz okulu kamplarının başlayacağını söyledi. İstanbul için ise başvuru süresinin 30 Haziran’a kadar devam edeceğini dile getirdi.

Doğa kampının Edirne Gökçetepe’de yapıldığını ifade eden Eminoğlu, “Geçen sene İstanbul özelinde yatılı olarak lise doğa kampı yaptığımız alan Edirne’de Keşan Gökçetepe’de bir kamp alanımız var. Orada gerçekleştirdik. Biz burada ulaşımdan yemek masrafına bütün masraflarını öğrencilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. O aldığımız öğrencileri birer haftalık periyotla değiştirerek her hafta yeni öğrencilerin katılımını sağlayarak bahsettiğimiz kamp alanında, kıl çadırlarda, denizin kenarında, paint ball’ından ayak langırtına, telsiz öğrenmeden izciliğe kadar 30 farklı faaliyeti barındıran bir kamp alanı da hizmete sunmaya çalışıyoruz. Ortaokul ve lise öğrencilerine tamamen ücretsiz kamplar. Ortaokulları Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol gereğince okulların bizzat kendilerinde kampları gerçekleştiriyoruz. Yatılı konsept orta okullarımızda yok” dedi.