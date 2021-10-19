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TÜGVA'dan yöneticilerinin mesleklerini vakıf aracılığıyla bulduğu iddialarına ilişkin açıklama

19.10.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), mesleklerini yaparken vakıf çalışmalarında gönüllü çalışan yöneticilerinin, mesleklerine vakıf aracılığı ile kavuşmuş gibi gösterilmesinin kara propaganda olduğunu, bunun asla kabul edilmeyeceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Eğer bir sorun olarak görüyorlarsa kendilerine hodri meydan diyoruz, bu iddialarını yargıya taşımalarını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

TÜGVA'dan yöneticilerinin mesleklerini vakıf aracılığıyla bulduğu iddialarına ilişkin açıklama

Vakıftan yapılan açıklamada, misyonu ve vizyonu belli olan TÜGVA'nın, genel merkez ve il-ilçe yöneticilerinin gönüllülük esasıyla gençlere karşılıksız hizmet ettiği, işi, gücü, mesleği olan kişilerin bulunduğu görünür, şeffaf ve güzide bir kuruluş olduğu anlatıldı.

Açıklamada, TÜGVA'da istihdam edilen personeller hariç Yönetim Kurulu üyeleri, il temsilcileri ve diğer vakıf yöneticilerinin gönüllülük esasıyla vakıf çalışmalarında bulunduğunu, her birinin kendi mesleklerini icra ettiği aktarıldı.

Gönüllülük esası ile yapılan bu çalışmalarda kişilerin istediği okulu okuma ve istediği mesleği yapma hürriyetinin bulunduğu ve bunun yasal olduğu anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SADECE KARA PROPAGANDA"

"Bir kişinin özel sektörde ya da kamuda çalışması yasal olarak vakıf yöneticisi veya üyesi olmasına engel değildir. Bu şeffaf ve yalın gerçeğe rağmen vakıf yöneticilerimizin meslekleri ve çalıştıkları yerler üzerinden hedef alınması, haklarında iftira atılması sadece kara propagandadır.

"ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Mesleklerini yaparken vakıf çalışmalarında gönüllü olarak çalışmaları takdir edilesi bir durum olması gereken yöneticilerimizin mesleklerine vakıf aracılığı ile kavuşmuş gibi gösterilmesi kara propagandadır, bu kara propagandayı asla kabul etmiyoruz.

"HODRİ MEYDAN DİYORUZ"

Yurt dışındaki etki ajanları ve yurt içindeki gazeteciler, bazı siyasiler bu durumu kara propaganda malzemesi yapmak yerine, eğer bir sorun olarak görüyorlarsa kendilerine hodri meydan diyoruz, bu iddialarını yargıya taşımalarını bekliyoruz. Sosyal medyadan iftira atarak, yalan söyleyerek, tehdit ederek, hedef göstererek bizleri yıldıramayacaklarını açık bir şekilde ilan ediyoruz." (AA)

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