TÜGVA geçen yıl 6 milyonu aşkın öğrenciye ulaştı

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, geçen yıl düzenledikleri çok sayıda etkinlikle 6 milyonu aşkın öğrenciye ulaştıklarını bildirdi.

TÜGVA Kırşehir Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre, Eminoğlu, Kırşehir'de Eğitime Destek Platformu İl Koordinasyon Toplantısı'na katılarak bir dizi ziyarette bulundu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Eminoğlu, Türkiye Gençlik Vakf'nın 6 yıldır Türkiye genelinde faaliyette olduğunu belirterek, 81 ilde ve ilçelerde teşkilatlarının bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'de ciddi bir genç nüfus olduğunu vurgulayan Eminoğlu, "Ülkemiz genelinde 7 bin erkek öğrencimize yurtlarımızda konaklama imkanı sunuyoruz. Bizim faaliyet alanımız ortaokuldan tutun da çalışan gençliğe kadar diyebiliriz. Aslında 10 yaştan 35 yaşa kadar gençliğin olduğu bütün alanlar bizim faaliyet alanımız." ifadelerini kullandı.

Ortaokuldan üniversiteye kadar geniş bir kesim için etkinlikler düzenlediklerini anlatan Eminoğlu, çok önem verdikleri ortaokul öğrencilerine vatan ve iman sevgisini aşılamak amacıyla ödüllü etkinlikler gerçekleştirdiklerini kaydetti.