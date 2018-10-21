TÜGVA Genel Merkezi Açılış Töreni

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençliğin, çok daha güçlü ve çok daha müreffeh bir Türkiye'nin garantisi olduğunu belirterek, "Gençliğini ihmal eden, geleceğini de tehlikeye atıyor demektir. Öyle ki gençliğine değer vermeyen, gençlerine ihtimam göstermeyen bir devletin ayakta kalması mümkün değildir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, binanın, Türkiye, millet ve gençler için hayırlara vesile olmasını diledi. TÜGVA Genel Merkezi'nin hem müştemilatı hem de mimarisiyle vakfın misyonuna yaraşır bir yer olduğunu ifade eden Erdoğan, TÜGVA Genel Merkez binasının amacıyla gençlere hizmet olan diğer vakıflar ve dernekler için de bir model teşkil edeceğine inandığını söyledi. Bugün ofislerin ve çalışma mekanlarının olduğu sıradan bir binayı hizmete almadıklarını belirten Erdoğan, spor salonu, akıllı sınıfı, kıraathanesi, toplantı ve konferans salonları, çocukların hayallerini gerçekleştirebileceği icathanesiyle örnek bir eseri ülkeye kazandırdıklarını dile getirdi.

TÜGVA Genel Merkezi'nin, Türkiye'nin 81 ili ve 404 ilçesine yayılan TÜGVA şubelerinin idari merkezi olma yanında, 10 yaşından 35 yaşına kadar her yaştan genç için de adeta bir çekim merkezi haline dönüşeceğine inandığını anlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Ecdat, 'şerefu'l-mekan bi'l-mekin' yani 'Bir mekanın şerefi oradaki insanlardan gelir.' diyor. Fiziki yapısı ne kadar güzel, ne kadar kullanışlı olursa olsun bir mekana anlamı veren, orada bulunan, orada görev yapan insanlardır. Mekanlar ancak bünyesinde çalışan insanlarla şeref ve ruh kazanır. Ne kadar muhteşem bina yaparsanız yapın, şayet içinde insan yoksa, orası bir beton ve demir yığını olarak kalmaya mahkumdur. TÜGVA Genel Merkezimizi, bir beton yığınına dönüşmekten kurtaracak olan da öncelikle TÜGVA'ya gönül vermiş, bu çatı altında gençliğe hizmet etmeye kendini vakfetmiş arkadaşlarımızdır." - "TÜGVA'nın katettiği mesafe çok önemli bir başarı" Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel merkez binasının her şeyden önce çalışmalar ve gayretlerle anlamını bulacağını dile getirerek, "Bu bina eşyalarla değil, ortaokul çağından üniversiteye kadar farklı yaş gruplarındaki gençlerimizin heyecanı ve samimiyetiyle olduğu zaman gerçek fonksiyonunu icra edecektir. Burası ancak gençler benim vakfım, benim yuvam, benim okulum diyerek sahiplendiği zaman gerçek bir merkeze dönüşecektir." ifadelerini kullandı.

TÜGVA Genel Merkezi'ni, etrafındaki diğer binalardan ayırıcı vasfının, her gün dolup taşan gençler olması gerektiğine işaret eden Erdoğan, bu konuda TÜGVA yönetimine güvendiğini, TÜGVA'ya gönül veren herkesin de meseleye bu şekilde baktığına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuruluşundan bu yana 4 yıl gibi kısa bir süre geçen TÜGVA'nın katettiği mesafeyi çok önemli bir başarı olarak gördüğünü aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vakfımıza gönül veren kardeşlerimizin gayretleri neticesinde, TÜGVA 81 vilayetimizin tamamında ve 404 ilçemizde örgütlenmesini tamamladı. Gerçekleştirdiği faaliyetlerle bu kurumumuz ülke genelinde 4,5 milyonu aşkın gencimize ulaşmayı başardı. Yurtlarımızdaki doluluk oranı yüzde 58'lerden, yüzde 90'ların üzerine çıktı. Bugün bir kısmı burslu olmak üzere 58 yurdumuzda 7 bin 500 civarında öğrencimize evlerini aratmayacak sıcak, ferah, huzurlu bir ortamda barınma imkanı sunuluyor. Aynı şekilde yaz okullarıyla 71 bin ortaokul öğrencimiz TÜGVA ve TÜGVA'nın temsil ettiği değerler ile tanışma fırsatı buldu.

Medya iletişim okulundan doğa kamplarına, kırk hadis yarışmalarından spor kulüplerine, tiyatro akademisinden bölge uzmanı yetiştirme programlarına kadar gençlerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda vakfımız birbirinden önemli projelere imza atıyor. Özellikle gençlerimizin yurt dışı tecrübesi kazanmasına yönelik çalışmaları takdir ile karşıladığımızı belirtmek isterim. Şimdilik Arapça ve İngilizce eksenli yürütülen bu projenin, Afrika'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Balkanlara kadar gönül coğrafyamızın tamamını kuşatacak şekilde genişletilmesini temenni ediyorum." - "On binlerce genç için ikinci bir okul" Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA'nın gençlere sadece barınma imkanı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda yaşları, eğitim seviyeleri birbirinden farklı on binlerce genç için ikinci bir okul ve ikinci bir üniversite olduğunu belirterek, bu çatı altında gençlerin hem kendilerini geliştirdiğini hem de milli ve manevi değerlerle ziynetlendiğini söyledi. Yurtlarda kalan, bu çatının gençlere kazandırmak istediği prensipleri özümseyen, buranın imkanlarını en güzel şekilde değerlendiren gençleri birer "TÜGVA mezunu" olarak gördüğünü ifade eden Erdoğan, "İnşallah eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkemizin ve dünyanın değişik bölgelerinde hayatlarını devam ettirecek TÜGVA mezunlarının, vakfımızı ve misyonunu çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum." dedi.

Gençliğin, gelecek ve istikbalin teminatı olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları anlattı: "Gençlik, çok daha güçlü ve çok daha müreffeh bir Türkiye'nin garantisidir. Gençliğini ihmal eden, geleceğini de tehlikeye atıyor demektir. Öyle ki gençliğine değer vermeyen, gençlerine ihtimam göstermeyen bir devletin ayakta kalması mümkün değildir. Bu anlayışla son 16 yıldır gençlerimize sahip çıkmanın, onları her açıdan en güzel şekilde yetiştirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugüne kadar gençlerimiz için pek çok yatırımı hayata geçirdik. 76'dan devraldığımız üniversite sayısını 130 ilave ile 206'ya çıkardık. 190 olan yükseköğretim yurt sayımızı 776'ya, 182 bin yurt yatak kapasitemizi 663 bine çıkardık. 16 yıl evvel burs kredi olarak aylık sadece 45 lira alan bir lisans öğrencimize ocak ayından itibaren 500 lira vermeye başlıyoruz. Yüksek lisans öğrencilerine bu meblağın iki katını yani bin lira, doktora öğrencilerine 1500 lira ödüyoruz. Karşılıksız burs verdiğimiz öğrenci sayısı sadece bu yıl 150 bini buldu."

Erdoğan, 3 bin 567 spor tesisi, 286 gençlik merkezi ile gençlere sosyal ve kültürel gelişimleri için her türlü imkanı sunduklarını anlatarak, gençlere ticaretten bilişime, yurt dışı eğitimlerden mesleki eğitimlere kadar çok farklı sektörlerde önemli teşvikler verdiklerini söyledi. Ülkenin bilgi temelli gelişimine katkıda bulunmak için astronomi, uzay bilimleri ve teknolojilerini, hidrojeoloji mühendisliğini, tohum bilimi ve teknolojisini, veterinerlik fakültelerini YÖK başarı bursları kapsamına aldıklarını anlatan Erdoğan, gençler ile hayalleri arasındaki engelleri kaldırmaya gayret ettiklerini, bunu da gençlerin özgürlük alanlarını genişleterek, onların kendilerini serbestçe ifade edebilecekleri, düşüncelerini hayata geçirebilecekleri bir iklimi ülke genelinde tesis ederek yapmaya çalıştıklarını kaydetti. (Sürecek)

TÜGVA Genel Merkezi Açılış Töreni

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Gençlik, çok daha güçlü ve çok daha müreffeh bir Türkiye'nin garantisidir. Gençliğini ihmal eden, geleceğini de tehlikeye atıyor demektir. Öyle ki gençliğine değer vermeyen, gençlerine ihtimam göstermey

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