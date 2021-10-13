TÜGVA hakkında neler biliniyor, neden gündemde, taraflar ne diyor?

İstanbul Büyükada'daki tahliye girişimi nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile karşı karşıya gelen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), son olarak orduya, emniyete, yargıya ve bürokrasiye "torpille" kamu çalışanı yerleştirdiği iddiasıyla gündemde.

İddiaları reddeden TÜGVA neden "Türkiye'nin en büyük gençlik yapılanması" olarak anılıyor? İddialarla ilgili taraflar neler söylüyor?

TÜGVA**'nın faaliyetleri neler?**

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeleri arasında yer aldığı TÜGVA, İstanbul'da 2013 yılında 500 bin TL mal varlığıyla kuruldu.

Vakıf Senedi'nde vakfın gayelerinden biri, "manevi ve milli değerlere bağlı", "çağın gereklerini iyi okuyabilen", "demokratik değerleri ve ilkeleri benimsemiş", "özgüveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, hoşgörülü ve başarılı" bir gençlik yetişmesine manevi ve maddi katkıda bulunmak olarak tanımlanıyor.

TÜGVA'nın yönetim kadrosunda Bilal Erdoğan'ın yanı sıra AKP'li ya da iktidara yakın olarak bilinen başka isimler de var.

Vakfın kurucularından olan eski AKP Gençlik Kolları Başkanı İsmail Karaosmanoğlu da mütevelli heyetinde.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AKP Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, AKP Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü ve Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran da YİK üyeleri arasında.

2018 yılında İstanbul'daki TÜGVA Genel Merkez binasının açılışını da Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.

TÜGVA'nın 81 il temsilciği, 570 ilçe temsilciliği, 306 binden fazla kayıtlı üyesi ve 38 yurdu bulunuyor.

Akşam gazetesi 2018 tarihli bir haberinde TÜGVA'yı, "Türkiye'nin en büyük gençlik yapılanması" olarak tanımlıyor.

TÜGVA'ya, kurulduktan 3 yıl sonra 17 Ekim 2016'da Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanındı.

TÜGVA dini eğitimlerin yanı sıra spor, sanat, teknoloji ve yabancı dil alanlarında da eğitimler veriyor, söyleşiler düzenliyor, öğrencilere burs imkanı sağlıyor.

Vakfın internet sitesinden, kadınlara özel pilates eğitmenlik kursu, oyunculuk akademisi, genç diplomat akademisi, satranç turnuvası, Osmanlıca kursu, ortaokul ve lise yaz/kış kampı gibi projeler düzenlediği anlaşılıyor.

Kurumun "partnerleri" arasında Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler Başkanlığı, SETA, Turkuvaz Medya Grubu, Halkbank ve Ziraat Katılım yer alıyor.

İBB ve TÜGVA'nın karşı karşıya geldiği Büyükada'da ne oldu?

İstanbul Büyükada'daki Şehir Hatları Vapur İskelesi'nde bulunan TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nin İBB tarafından tahliye edilmek istenmesi üzerine geçen hafta iki taraf karşı karşıya geldi.

6 Ekim'de bina içerisinde polis ile İBB'ye bağlı zabıta ekipleri ve bazı vatandaşlar arasında arbede yaşandı, iskele çevik kuvvet polisi tarafından kapatıldı.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1446160453512671234

Tahliye işlemi için zabıta ekiplerini Büyükada iskelesinin üst katına gönderen İBB, tahliyenin reddine ilişkin davanın kazanıldığını ve böylece hiçbir hukuki engelin kalmadığını açıkladı.

TÜGVA yetkilileri ise 2018'de imzalanan kira sözleşmesinin İBB tarafından usulsüz olarak tek taraflı bozulduğunu söyledi.

Konuyla ilgili geçen hafta iskele önünde basın açıklaması yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, TÜGVA'nın tahliye işleminin iptali için dava açtığını, bunun üzerine mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini, İBB'nin açtığı karşı davada tahliye işleminin iptali ve yürütmeyi durdurma kararının reddine karar verildiğini, bu nedenle tahliye işleminin önünde hukuki engelin kalmadığını söyledi.

Büyükada Kaymakamı'nın tahliye işlemi için 2 kez resmi yazıyla tarih verdiğini ancak sonra farklı sebeplerle bu tarihlerin değiştirildiğini söyleyen Kaftancıoğlu, açıklama sırasında konuyla ilgili resmi muhatap bulamadıklarını da aktardı.

TÜGVA ise bu kararının "ara karar" olduğunu ve mahkemenin tahliyeyi onayladığı anlamına gelmediğini söylüyor.

Son olarak, Kaymakamlık tahliye kararını geri aldı, TÜGVA'nın tahliye kararına karşı açtığı dava da bu yüzden konusuz kaldı.

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, "Kira sözleşmemiz devam ettiği için Kaymakamlık İBB'nin talebini reddetti" dedi ve TÜGVA'nın faaliyetlerini sürdüreceği açıklamasını yaptı.

BBC Türkçe'ye konuşan İBB Sözcüsü Murat Ongun ise, Kaymakamlığın tahliye kararını geri çekmesiyle ilgili, "Aile bağları, siyaset devreye girdi; Kaymakamlık Pazartesi itibarıyla mahkemeye sunduğu yazıda 'Yanlış yazmışım' diyerek geri çekti. (TÜGVA'nın) Anlattığı hikaye baştan sona yanlış" dedi.

Her iki taraf da yasal süreçlerin devam ettirileceğini söylüyor.

Tahliye talebine gerekçe olarak İBB, TÜGVA'nın burayı "üçüncü kişilere devretmesini" gösteriyor.

Murat Ongun, buranın düğün, kına gibi organizasyonlar için kullanıldığını söyleyerek, iskelenin terasında çekildiği anlaşılan fotoğraflar paylaştı.

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada mekanın üçüncü kişilere kiralandığı iddiasını reddetti.

Eminoğlu, Ongun'un paylaştığı fotoğraflardan bir tanesinin kendi sözleşmelerinin başlamasından önce olan 2016 yılında çekildiğini, bir diğerinin ise AKP İlçe Başkanlığı'nın ricası üzerine CHP belediyesinde çalışan engelli bir vatandaş için vakfın teras kısmının ücretsiz olarak tahsis edildiği sırada çekildiğini belirtti.

Bu iddia ile ilgili ise Ongun BBC Türkçe'ye, "O kına Adalar'daki AKP ilçe yöneticinin kınasıymış. Söyledikleri her şey yalan" dedi.

İki taraf arasındaki, tek dava konusu tahliye işlemi değil.

Diğer bir konu da darp ve gasp iddiaları.

Eminoğlu, İBB'ye bağlı zabıtaların ve CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ile CHP'li üyelerin, "TÜGVA Gençlik Merkezi'ni bastığını, arkadaşlarını darp ettiğini, eşyalarını gasp ettiğini" söylüyor. Bazı TÜGVA'lıların darp raporu aldığını kaydeden Eminoğlu, BBC Türkçe'ye bu konularda hukuki sürecin de başlatıldığını açıkladı.

TÜGVA'nın BBC Türkçe ile paylaştığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan bir darp raporunda, başvuran kişinin sol ön kolunda 3x3 ebatında ekimoz oluştuğu yazıyor.

Ongun ise BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "O gün darp oldu ama bizim zabıtamıza karşı darp oldu. CHP'nin bazı üyelerine karşı darp oldu. Onlara karşı bir darp olmadı. Onlar gayet polis korumasındaydı. Darp edilenler bizim arkadaşlarımızdır, bunların görüntüleri de var" dedi.

Olayların yaşandığı 6 Ekim'deki basın açıklaması sırasında Kaftancıoğlu, CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tahliye işlemleri sırasında polis tarafından darp edildiğini ve hastaneye kaldırıldığını söylemişti.

Gündeme gelen bir diğer konu ise, CHP Adalar İlçe Başkanı Akpolat'ın ailesinin Büyükada iskelesindeki işyerlerinden birinin kiracısı olması.

Eminoğlu Twitter'da paylaştığı bir videoda, "O binada bulunan 8 işyerinden sadece biz ticaret yapmıyormuşuz, vakıf ve dernek çalışmaları yapıyormuşuz. Diğer tüm mekanlar işyeriyken, bizim kira bedelimizle diğer 7 işyerinin kirası da çok yakınmış. Hatta CHP Adalar İlçe Başkanı'nın ailesi de o işyerlerinden birinin işgalcisiymiş" açıklamasını yaptı.

Ongun ise BBC Türkçe'ye büfenin CHP Adalar İlçe Başkanı'nın ailesine İBB'nin AKP tarafından yönetildiği 2012 yılında kiralandığını söyledi, "9 bin TL kira ödüyorlar. Sözleşmeleri var. İşgalci değil. Ama kendileri (TÜGVA) o kocaman alanda 2 bin 500 TL'ye oturuyorlar. Ticari faaliyet yapmıyorlar mı, gayet yapıyorlar. Düğünler, kınalar, orada gayet yapılıyor görüldüğü üzere" dedi.

TÜGVA aracılığıyla devlette kadrolaşma iddiası

Son olarak vatandaş gazeteci Metin Cihan'ın eski bir TÜGVA çalışanının sızdırdığını iddia ettiği bazı dokümanları Twitter hesabından paylaşmasıyla, TÜGVA'nın orduya, emniyete, yargıya ve bürokrasiye "torpille" kamu çalışanı yerleştirdiği iddiası gündeme geldi.

TÜGVA, iddiaları reddediyor.

Dokümanlarda; orduya, emniyete, yargıya ve bürokrasiye yerleşen ya da yerleştirilecek olan yüzlerce kişinin bilgisinin ve bu kişilere referans olan yöneticilerin isimlerinin, görevlerinin ve telefon numaralarının yer aldığı öne sürülüyor.

Metin Cihan Twitter'dan "TÜGVA belgelerini gazete haberi yapsaydım 'paralel devlet yapılanması' başlığı atardım" dedi.

TÜGVA Başkanı Eminoğlu konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada dokümanların "sahte olduğunu" söyledi, "Bu yeni kumpas operasyonunda hedef sadece TÜGVA değildir. Milli ve manevi değerlere hizmet eden tüm vakıf ve derneklerimiz hedeftedir" dedi.

Daha sonra Cüneyt Özdemir'in programında TÜGVA'nın "torpille" devlette iş sağladığı iddiasını reddeden Eminoğlu, bununla ilgili listeleri yalanladı.

Eminoğlu, 'Mali Destek Raporu' başlığı altındaki dokümanların vakfın sisteminden alındığını ancak "manipüle edildiğini" söyledi, "Bir şekilde bu verilere ulaşılmış, bu verilerin içerisinden bazıları çıkarılmış, bir evrak oluşturulmuş" dedi.

Söz konusu dokümanda, TÜGVA'ya ücretsiz tahsis edildiği iddia edilen binaların bulunduğu iller listeleniyor. Bu binaların ücretlerinin valilikler ve belediyeler tarafından ödendiği öne sürülüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu TÜGVA ile ilgili, "Birilerinin aile veya akraba vakıflarını değil, kurumlarımızı güçlendireceğiz. İBB'yi güçlendireceğiz" açıklamasını yapmıştı.

