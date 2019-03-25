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TÜGVA İzmir İl Temsilciliği açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 13:47 | Son Güncelleme

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: - "Hayatını milleti için riske atamayacak adamların, hayatında hiçbir başarısı olmayan, bir dikili ağacı olmayan insanların arkasından gitmeyelim. Bu ülkeye hizmeti olanları, bu ülkede dikili ağacı, taş üstüne taş koymuşluğu olanları savunalım" - "Muhafazakar, dindar olmaya 'gericilik' diyenler aslında bu ülkeyi geride bırakanlarmış, şimdi gençler bunu görmeye başladı"

İZMİR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Hayatını milleti için riske atamayacak adamların, hayatında hiçbir başarısı olmayan, bir dikili ağacı olmayan insanların arkasından gitmeyelim. Bu ülkeye hizmeti olanları, bu ülkede dikili ağacı, taş üstüne taş koymuşluğu olanları savunalım." dedi.

Erdoğan, TÜGVA İzmir İl Temsilciliğinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, vakfın kentte kısa sürede çok büyük mesafe aldığını, emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

TÜGVA'nın yönetim kurullarında 35 yaşının üstünde kimsenin bulunmadığını, gençlerin kendi fikirleriyle yönetildiğini belirten Erdoğan, bu kapsamda oluşturulan "İcathane" projesinin de ilk kez İzmir'de hayata geçirildiğini ifade etti.

Erdoğan, projenin 24 ilde daha uygulamaya konulacağını anlatarak, "Türkiye'nin her yerinde İcathane projesinin yaygınlaşmasıyla özellikle teknoloji alanında kendini geliştirmek isteyen, deneyler, projeler yapmak isteyen gençlerimiz, TÜGVA'ya gelip bu çalışmalarını yapabilecek." diye konuştu.

- "Dünya çapında hedeflerimiz olmak zorunda"

Türkiye'nin son 16 yılda Avrupa Birliği ile arasındaki makas farkını daraltmaya başladığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Batı'nın şeklini ve şemalini alırken mühendisliğini, fenini ve bilimini de keşke alabilseydik. Muhafazakar, dindar olmaya 'gericilik' diyenler aslında bu ülkeyi geride bırakanlarmış, şimdi gençler bunu görmeye başladı. Genç kardeşlerim bir yola girerken, hayatınızın geri kalanıyla ilgili kararlar verirken, kimin peşinde, nereye gideceğinize karar verirken, önünüzde gidenin, takip ettiğiniz kişinin ne kadar dirayetli, cesaretli olduğunu, ufkunun ve vizyonunun nerelere vardığını iyi değerlendirmenizi istiyorum. Artık bu millet, bu sınırların içerisinde yetinen hayalleri aşmak zorunda. Bizim dünya çapında hedeflerimiz, hayallerimiz olmak zorunda."

Erdoğan, Türkiye'nin artık dünya sahnesinde yeniden parmakla gösterilen bir ülke haline geldiğini kaydetti.

- "Bu ülkenin makus talihini yenecek zamana geldik"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Bilal Erdoğan, milletin tank ve uçakların karşısına çıktığını anımsattı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir liderin arkasında yürümenin verdiği cesaretle mümkün oluyor. Çünkü biliyor ki lider de havaalanlarına vatandaşlarını çağırırken, kendisi de hayatını riske atarak oraya gelecek. Yani genç kardeşlerim, hayatını milleti için riske atamayacak adamların arkasından gitmeyelim. Hayatında hiçbir başarısı olmayan, bir dikili ağacı olmayan insanların arkasından gitmeyelim. Bu ülkeye hizmeti olanları, bu ülkede dikili ağacı, taş üstüne taş koymuşluğu olanları savunalım. 'Sen ortaya ne koydun, ne yaptın?' bunu sormak zorundayız. Çünkü tarihimizde maalesef bu tür hizmet edenler hep makus sonlarla karşı karşıya kalmışlar. Artık bu ülkenin makus talihini yenecek zamana geldik, 15 Temmuz'da bunu gösterdik. Artık çok farklı bir gençlik geliyor. Hayatını milleti için ortaya koyanların arkasında yürüyen gençliğimiz, ülkemizin 21. yüzyıldaki yürüyüşüne damgasını vuracak olan gençliğimiz. Çünkü bu gelecek, genç kardeşlerimin geleceği. 21. yüzyıl, sizlerin yüzyılı olacak."

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ise gençler ve çocuklar için kentte bir çalışma yapılmadığını, hazırladıkları projelerde ise onları unutmadıklarını kaydetti.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da İzmir'de açılışı yapılan vakıf binasında yeni hayata geçirdikleri "İcathane" projesi hakkında bilgi verdi.

Törene, Vali Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve vatandaşlar katıldı.

Erdoğan, açılışın ardından binayı gezdi, bahçede nişan tahtasına ok attı.

TÜGVA İzmir İl Temsilciliği açıldı

- TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: - "Hayatını milleti için riske atamayacak adamların, hayatında hiçbir başarısı olmayan, bir dikili ağacı olmayan insanların arkasından gitmeyelim. Bu ülkeye hizmeti olanları, bu ülkede dikili ağacı, taş

TÜGVA İzmir temsilciliği açılış töreni

TÜGVA İzmir temsilciliği açılış töreni

TÜGVA İzmir temsilciliği açılış töreni

TÜGVA İzmir temsilciliği açılış töreni

TÜGVA İzmir temsilciliği açılış töreni

TÜGVA İzmir temsilciliği açılış töreni

TÜGVA İzmir temsilciliği açılış töreni

TÜGVA İzmir temsilciliği açılış töreni

TÜGVA İzmir temsilciliği açılış töreni

TÜGVA İzmir temsilciliği açılış töreni

TÜGVA İzmir temsilciliği açılış töreni

TÜGVA İzmir temsilciliği açılış töreni

TÜGVA İzmir temsilciliği açılış töreni

TÜGVA İzmir temsilciliği açılış töreni

TÜGVA İzmir temsilciliği açılış töreni

TÜGVA İzmir temsilciliği açılış töreni

TÜGVA İzmir temsilciliği açılış töreni

TÜGVA İzmir temsilciliği açılış töreni

TÜGVA İzmir temsilciliği açılış töreni

TÜGVA İzmir temsilciliği açılış töreni

TÜGVA İzmir temsilciliği açılış töreni

TÜGVA İzmir temsilciliği açılış töreni
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açılış Bilal Erdoğan izmir TÜGVA

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