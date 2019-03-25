TÜGVA İzmir İl Temsilciliği açıldı

İZMİR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Hayatını milleti için riske atamayacak adamların, hayatında hiçbir başarısı olmayan, bir dikili ağacı olmayan insanların arkasından gitmeyelim. Bu ülkeye hizmeti olanları, bu ülkede dikili ağacı, taş üstüne taş koymuşluğu olanları savunalım." dedi.

Erdoğan, TÜGVA İzmir İl Temsilciliğinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, vakfın kentte kısa sürede çok büyük mesafe aldığını, emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

TÜGVA'nın yönetim kurullarında 35 yaşının üstünde kimsenin bulunmadığını, gençlerin kendi fikirleriyle yönetildiğini belirten Erdoğan, bu kapsamda oluşturulan "İcathane" projesinin de ilk kez İzmir'de hayata geçirildiğini ifade etti.

Erdoğan, projenin 24 ilde daha uygulamaya konulacağını anlatarak, "Türkiye'nin her yerinde İcathane projesinin yaygınlaşmasıyla özellikle teknoloji alanında kendini geliştirmek isteyen, deneyler, projeler yapmak isteyen gençlerimiz, TÜGVA'ya gelip bu çalışmalarını yapabilecek." diye konuştu.