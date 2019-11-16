HABER

TÜGVA İzmir, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 15:20 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Üniversiteler Teşkilatı, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları, düzenlediği basın açıklamasıyla kınadı.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Üniversiteler Teşkilatı, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları, düzenlediği basın açıklamasıyla kınadı.
TÜGVA İzmir Üniversiteler Teşkilatı, öğle namazının ardından Bornova'daki Hacı Neriman Beşer Camii'nde bir basın açıklaması düzenledi. 20 kişinin katıldığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar kınanarak, bu meselenin tüm İslam alemini ilgilendirdiğini söylendi. Cami önünde toplanan grup, ellerinde 'Bu adımların sonu gelmedi, İsrail onu katletti', 'Bir adım at, bir ses ver' yazılı dövizler taşıdı. Basın açıklamasını okuyan TÜGVA İzmir Üniversiteler Teşkilatı Koordinatörü Mert Yeşilyurt, "Siyonist terör çetesi İsrail'in son günlerde Gazze'ye yönelik hain saldırılarına yüreklerimizi derinden sarsan kayıpların haberini almış bulunmaktayız. Ama aynı zamanda terör örgütü İsrail'e karşı yiğitçe savaşan, ilk kıblemizin bulunduğu mukaddes toprakların namusu için canını hiçe sayan yiğit kardeşlerimizin şehadet muştularını alıyoruz. Hakkı ve hakikati gözetip, dünyanın dört bir yanına yaymaya namzet olan Müslümanlara karşı, insanlık tarihinin gördüğü en büyük zulümlerden biri, Filistin'de işlenmeye devam etmektedir. Dünyanın sessiz kaldığı bu acı hadiseye karşı, tüm mazlumların ümidi olan Türkiye'den bir ses, bir nefes, bir yumruk olmanın niyazı içindeyiz. TÜGVA teşkilat mensupları olarak, bugün burada tüm dünyaya hatırlatmak isteriz ki; Türkiye tarihinin kendisine yüklediği kutsal misyonunu ifa edecek; din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edecektir. Şimdi, kendilerini dünyanın efendisi, geri kalanları da köle olarak gören; kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bu vahşi ve saldırgan güruhun durdurulması için bütün insanlığı göreve davet ediyoruz. Üzerlerinde yeni üretilen silahların tatbikatının yapılmasına göz yumulan, kimseye hesap verme gereği duyulmadan çocukları öldüren, kadınların namuslarına tasallut edilen, ilk kıblesine el uzatılan, İslam Dünyası'nın mensuplarına sesleniyoruz; Daha neyi bekliyorsunuz? Daha ne kadar kendi kardeşlerinizin feryadına, ümmetin meselelerine sağır ve dilsiz kalacak, görmezden geleceksiniz? Irk, meşrep, mezhep taassubunu bir kenara bırakın siz ey Müslümanlar, Allah yolunda birleşin. Şüphesiz ki Allah'ın yardımı inananlarla beraberdir" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBütün gece telefonla oynayan adamın hayatı kabusa döndüBütün gece telefonla oynayan adamın hayatı kabusa döndü
Rusya’dan Halep’e hava saldırısı: 3 çocuk hayatını kaybettiRusya’dan Halep’e hava saldırısı: 3 çocuk hayatını kaybetti
Bakan Dönmez: Türk Akım projesi bu yıl sonuna kadar tamamlanacak(2)Bakan Dönmez: Türk Akım projesi bu yıl sonuna kadar tamamlanacak(2)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

4 belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Dikkat çeken anket: Yüzde 41 'güvenilmez' dedi

Dikkat çeken anket: Yüzde 41 'güvenilmez' dedi

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist Almanya’da gözaltına alındı

Türkiye’den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist Almanya’da gözaltına alındı

Son dakika! Eylem hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

Tespit edilip yok edildiler!

Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Tartıştığı kişinin iş yerini kurşunladı, evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

Tartıştığı kişinin iş yerini kurşunladı, evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

Suriye'de bombalı saldırı! 18 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de bombalı saldırı! 18 sivil öldü

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri 700 bin TL

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 700 bin TL

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.