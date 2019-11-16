TÜGVA İzmir, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları kınadı

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Üniversiteler Teşkilatı, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları, düzenlediği basın açıklamasıyla kınadı.

TÜGVA İzmir Üniversiteler Teşkilatı, öğle namazının ardından Bornova'daki Hacı Neriman Beşer Camii'nde bir basın açıklaması düzenledi. 20 kişinin katıldığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar kınanarak, bu meselenin tüm İslam alemini ilgilendirdiğini söylendi. Cami önünde toplanan grup, ellerinde 'Bu adımların sonu gelmedi, İsrail onu katletti', 'Bir adım at, bir ses ver' yazılı dövizler taşıdı. Basın açıklamasını okuyan TÜGVA İzmir Üniversiteler Teşkilatı Koordinatörü Mert Yeşilyurt, "Siyonist terör çetesi İsrail'in son günlerde Gazze'ye yönelik hain saldırılarına yüreklerimizi derinden sarsan kayıpların haberini almış bulunmaktayız. Ama aynı zamanda terör örgütü İsrail'e karşı yiğitçe savaşan, ilk kıblemizin bulunduğu mukaddes toprakların namusu için canını hiçe sayan yiğit kardeşlerimizin şehadet muştularını alıyoruz. Hakkı ve hakikati gözetip, dünyanın dört bir yanına yaymaya namzet olan Müslümanlara karşı, insanlık tarihinin gördüğü en büyük zulümlerden biri, Filistin'de işlenmeye devam etmektedir. Dünyanın sessiz kaldığı bu acı hadiseye karşı, tüm mazlumların ümidi olan Türkiye'den bir ses, bir nefes, bir yumruk olmanın niyazı içindeyiz. TÜGVA teşkilat mensupları olarak, bugün burada tüm dünyaya hatırlatmak isteriz ki; Türkiye tarihinin kendisine yüklediği kutsal misyonunu ifa edecek; din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edecektir. Şimdi, kendilerini dünyanın efendisi, geri kalanları da köle olarak gören; kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bu vahşi ve saldırgan güruhun durdurulması için bütün insanlığı göreve davet ediyoruz. Üzerlerinde yeni üretilen silahların tatbikatının yapılmasına göz yumulan, kimseye hesap verme gereği duyulmadan çocukları öldüren, kadınların namuslarına tasallut edilen, ilk kıblesine el uzatılan, İslam Dünyası'nın mensuplarına sesleniyoruz; Daha neyi bekliyorsunuz? Daha ne kadar kendi kardeşlerinizin feryadına, ümmetin meselelerine sağır ve dilsiz kalacak, görmezden geleceksiniz? Irk, meşrep, mezhep taassubunu bir kenara bırakın siz ey Müslümanlar, Allah yolunda birleşin. Şüphesiz ki Allah'ın yardımı inananlarla beraberdir" dedi.

FOTOĞRAFLI

