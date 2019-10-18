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TÜGVA Kültür Sanat Okulu başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 12:56 | Son Güncelleme

TÜGVA tarafından gerçekleştirilen Kültür Sanat Okulu için 31 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından gerçekleştirilen Kültür Sanat Okulu, bu alanda öne çıkan kişilerle gençleri bir araya getirecek.

TÜGVA'dan yapılan açıklamada, bu çalışma ile kültürel birikimin geleceğe taşınmasının amaçlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Gençlik Vakfı olarak derin kültürel birikimimizi anlamak ve bunu geleceğe taşımak istiyoruz. Kültür Sanat Okulu, bu doğrultuda attığımız bir adımdır. Köprü vazifesi görmesini istediğimiz okulumuz, kültür-sanat dünyamızın duayen isimleriyle bu konuda dertli ve istekli öğrencileri bir araya getirmeyi hedefliyor. Edebiyattan müziğe, resimden mimariye birçok alanda yoğun aktarımın olacağı okulumuz, yarının Türkiye'sini inşa edecek gençleri beklemektedir."

Açıklamada, proje kapsamında Ahmet Murat, Ali Nuri Türkoğlu, Beşir Ayvazoğlu, Celaleddin Çelik, Cemal Toy, Dursun Gürlek, Enver Gülşen, Halil İbrahim Düzenli, Handan İnci, Hasan Kaçan, Haşmet Babaoğlu, Hayati İnanç, Hikmet Barutçugil, Hüseyin Kutlu, İbrahim Halil Üçer, İlhami Atalay, İsmail Erdoğan, Mevlana İdris, Nurhan Atasoy, Samed Karagöz, Sami Savni Özer, Savaş Barkçin, Semih Kaplanoğlu, Serhat Kula, Suphi Saatçi, Süleyman Seyfi Öğün, Tahsin Görgün, Yalçın Çetinkaya, Yasin Çetin, Yasin Yıldız ve Yusuf Kaplan'ın gençlerle bir araya geleceği ifade edildi.

Kültür sanat alanında öne çıkan kişilerin 5 hafta sonu, 30 dersten oluşan müfredat boyunca bilgi ve birikimlerini gençlere aktaracağı vurgulanan açıklamada, adayların "www.kultursanatokulu.com" internet sitesi üzerinden detaylar hakkında bilgi edinip başvurabileceği belirtildi.

Açıklamada, mülakatla seçilecek 70 öğrencinin alınacağı ücretsiz programa son başvuru tarihinin 31 Ekim olduğu kaydedildi.

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31 ekim Kültür Sanat Okulu TÜGVA

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