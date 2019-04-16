TÜGVA Medya İletişim Okulu üçüncü dönem öğrencilerini ağırlıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Medya İletişim Okulu'nda üçüncü dönem eğitimleri, vakfın Eyüpsultan'daki genel merkezinde başladı.

Bu kapsamda, video kurgu, görsel efekt, grafik tasarım uzmanı, SEO uzmanı, sosyal medya uzmanı, reklam yazarlığı ve internet haber editörlüğü alanlarında akademik ve pratik eğitimler veriliyor.

Ayrıca projeye katılan öğrenciler yöneldikleri uzmanlık alanına göre mentorluk hizmeti alabilecek ve sektöre dair güncel konuların işlendiği seminer ve konferanslara katılabilecek.

Okulu başarıyla tamamlayan öğrenciler, iş birliği yapılan proje ortağı kurum ve kuruluşlarda staj ve çalışma imkanı elde edebilecek. Daha önceki iki dönem eğitim alan 46 öğrencinin çeşitli medya kuruluşlarında istihdam edildiği bildirildi.

TÜGVA Medya İletişim Koordinatörü Yunus Becit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, medyanın, çağın getirdiği yeniliklerle geleceği değiştirmeye ve toplumların hareket alanlarını dönüştürmeye başladığını belirterek, "Medya sektöründeki bu değişimin ve dönüşümün bir parçası olmak için TÜGVA olarak, medyanın insanlarda ve toplum üzerinde doğru bir şekilde etki bırakması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Medya İletişim Okulumuz ile daha büyük düşünebilen, iyilik odaklı ve toplum yararına etki uyandırma hayallerini taşıyan, ilkelerimiz çizgisinde medyanın içinde var olmayı kendine misyon edinmiş gençlerle birlikte yola çıkmak hedefiyle projeye start verdik." diye konuştu.

