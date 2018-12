TÜGVA Olağan Genel Kurulu

"Merhum Ali Fuat Başgil 'Gençlerle Baş Başa' kitabının giriş bölümüne gerçekten çok çarpıcı iki ikazla başlar. Birincisinde, 'Çalış, genç arkadaşım çalış. Namerde muhtaç olmak ölmekten beterdir.' der. İkincisinde ise 'Gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir.' der. Az önce İsmail kardeşim (TÜGVA Başkanı İsmail Emanet), gözleri yaşlandı. Ben de kendisine dedim ki; göz ağlamazsa söz ağlar. Onun için bundan dolayı hiç utanmamıza gerek yok. Yeri geliyor ben de ağlıyorum. Akif öyle diyor, 'Ağlarım ağlatamam / Hissederim söyleyemem / Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım.' İşte Ali Fuat Başgil'in bu eserin sonunda, merhum hocamız, gençlere birtakım tavsiyelerde bulunuyor. Aradan geçen 70 yıla rağmen bu tavsiyelerin kıymetinden en küçük bir eksilme olmadığını görüyoruz."

\

- "Yılgınlık, maskeli bir tembelliktir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Fuat Başgil'in tavsiyelerinden bazılarını şöyle sıraladı:

"Çalışmak için her gün ve her saat, her yer ve her köşe müsaittir. Belli bir günde yapman gereken işi, bu ister ders olsun ister görev, bunları ertesi güne bırakma. Dikkatin ve kuvvetin zayıflamasın istiyorsan, belli bir zamanda tek bir işe, kitaba, derse yoğunlaş. İmam Gazali'ye İhya-u Ulumiddin eserini nasıl yazdığını sormuşlar. 'Bir zamanda yalnızca bir fasıl, bir bahis, bir mesele üzerinde çalıştım.' der. Yarıda kalan iş başlanmamış demektir. Bir işe başlamadan üzerinde ne yapacağını düşünüp, kararlaştır, gereken hazırlıkları yap. Bütün ruhi ve bedeni kuvvetinle kendini işe ver. Yılgınlık, maskeli bir tembelliktir. Karşına çıkan güçlüğü yenmeden bir adım bile gerileme. Önüne çıkan güçlükleri önce parçala, sonra her bir parçayı ayrı ayrı yenmeye çalış. Her gün, aynı saatlerde çalışmaya otur, uzun aralar verme. Yorulursan dinlenmek için işini değiştir. Bu bahaneyle asla boş oturma. Sebat et, damlaya damlaya göl olur. Aynı noktaya düşen damlacıklar mermeri bile deler. Sabırsızlanma, yol al fakat acele etme. Herhangi bir şeyi küçümseyerek, ihmal edip geçme. Küçük ihmallerden büyük zararlar doğabilir. Her gün iyi bir eserden yüksek sesle 5-10 sayfa oku. Bu sayede konuşma ve söz söyleme istidadın gelişir. Bana da hocam öyle derdi, 'Oğlum aynanın karşısına geç, aynanın karşısında konuş. Kekemelik bile ortadan gider.' derdi."