"TÜGVA olarak her geçen gün hızla büyüyoruz"

GİRESUN (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İsmail Emanet, "TÜGVA olarak yola çıktığımız ilk günden beri büyük bir aşk ve heyecanla gençliğimize hizmet etmek için her geçen gün hızla büyüyoruz." dedi.

Emanet, Görele İlçe Temsilciliğinin açılışında yaptığı konuşmada, temsilciliğin kurulmasında destek sağlayan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Temsilciliğin, Türkiye ve dünyanın çehresini değiştirecek nesiller yetiştirmesine vesile olmasını dileyen Emanet, "TÜGVA olarak yola çıktığımız ilk günden beri büyük bir aşk ve heyecanla gençliğimize hizmet etmek için her geçen gün hızla büyüyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde, 404 ilçesinde il ve ilçe temsilciliklerimiz, kıraathanemiz ile eğitim merkezlerimizle gençlerimizin hizmetindeyiz. 10 yaşından 35 yaşına kadar gençlerimizin bulunduğu her alanda bizler de gençlerimizle beraberiz." diye konuştu.

Türkiye'nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini aktaran Emanet, büyük belalar ve sıkıntıları atlatabilmek için ahlaklı, liyakatli, maneviyatı yüksek bir gençliğe ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı.