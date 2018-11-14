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"TÜGVA olarak her geçen gün hızla büyüyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 20:57 | Son Güncelleme

TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet: - "TÜGVA olarak yola çıktığımız ilk günden beri büyük bir aşk ve heyecanla gençliğimize hizmet etmek için her geçen gün hızla büyüyoruz"

GİRESUN (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İsmail Emanet, "TÜGVA olarak yola çıktığımız ilk günden beri büyük bir aşk ve heyecanla gençliğimize hizmet etmek için her geçen gün hızla büyüyoruz." dedi.

Emanet, Görele İlçe Temsilciliğinin açılışında yaptığı konuşmada, temsilciliğin kurulmasında destek sağlayan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Temsilciliğin, Türkiye ve dünyanın çehresini değiştirecek nesiller yetiştirmesine vesile olmasını dileyen Emanet, "TÜGVA olarak yola çıktığımız ilk günden beri büyük bir aşk ve heyecanla gençliğimize hizmet etmek için her geçen gün hızla büyüyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde, 404 ilçesinde il ve ilçe temsilciliklerimiz, kıraathanemiz ile eğitim merkezlerimizle gençlerimizin hizmetindeyiz. 10 yaşından 35 yaşına kadar gençlerimizin bulunduğu her alanda bizler de gençlerimizle beraberiz." diye konuştu.

Türkiye'nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini aktaran Emanet, büyük belalar ve sıkıntıları atlatabilmek için ahlaklı, liyakatli, maneviyatı yüksek bir gençliğe ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı.

Emanet, TÜGVA olarak kendilerinin de böyle bir gençliğin yetişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlatarak, "Bir ayağı topraklarda, kendi değerlerimizle, kendi inancımızla, bir ayağı ile dünyayı dolaşan gezen, yenilikleri, güzellikleri, iyilikleri toplayan ve bunları bir değer olarak kendine katan ve sadece kendini değil, kendi dışında olan insanlara da iyiliği yayacak bir nesil yetiştirmek amacımız." ifadelerini kullandı.

Gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmak zorunda olduğunu dile getiren Emanet, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceği de İslam dünyasının geleceği de dünyanın kaderi de buralardan çıkacak gençlerin niteliğine bağlı olacaktır. Buralar güzel birer yuva. Bu mekanlar bir başlangıç, surlardaki bir gedik gibi. Bundan sonra buraları bir ilim irfan yuvasına, gençlerin kaynaştığı, birbirleriyle tanıştığı, burada kendilerini geliştirdikleri, gelecek adına birçok işi planlayıp uygulayabilecekleri bir mekan haline dönüştürmemiz lazım."

Konuşmaların ardından temsilciliğin açılışı yapıldı.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, açılışın ardından Emanet’i makamında ağırlayarak, kemençe hediye etti.

TÜGVA Genel Başkanı Emanet, Bulancak ilçesinde de temsilcilik açılışına katıldı.

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Görele İlçe Temsilciliği Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İsmail Emanet

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