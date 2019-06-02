HABER

TÜGVA üyeleri iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 22:22 | Son Güncelleme

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu: - "Amacımız, bu vatana ve millete hizmet edecek gençlerin yetişmesidir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, vatana ve millete hizmet edecek gençlerin yetişmesini amaçladıklarını söyledi.

TÜGVA üyeleri Beykoz'da düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Burada konuşan TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu, ülke genelinde 81 il ve 420 ilçede çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bunun altyapısında samimiyet ve kardeşlik bilinci var. Böyle olduğu için de Türkiye'nin dört bir yanında kardeşlerimiz bu işin mücadelesini veriyorlar. TÜGVA olarak ortaokul, lise ve üniversiteli bütün kardeşlerimiz üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaz okulu sürecimiz var, bu yaz da bunu gerçekleştireceğiz. Geçen yıl sadece 25 bin ortaokullu gencimize bu çalışmalarımızı yürüttük. Bu sene Türkiye genelinde 100 bin ortaokul ve 100 bin liseli gencimizi rahle-i tedrisattan geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Seçimlere değinen Eminoğlu, "Önümüzde İstanbul özelinde 23 Haziran gibi bir viraj var. Bu çalışmalar bizim için önemli çalışmalar, bu seçimleri sıradan belediye seçimleri olarak değerlendirmiyoruz. Hepimizin çocukları buradan hizmet alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Son dönemde TÜGVA'yı karalamak adına çalışmalar yapıldığını dile getiren Eminoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son süreçte bir karalama kampanyası yürütülmeye çalışılıyor. Biz bunları kesinlikle kabul etmiyoruz. Fakat sonuç ne olursa olsun bizler gençlerimizle çalışmaya devam edeceğiz. İşimiz zor, Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi var. 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' diye buyuruyor. Biz bu hadisi merkeze alarak, bir gence daha nasıl ulaşabiliriz? Bir kardeşimizi daha nasıl kazanabiliriz? Bunun derdi içerisindeyiz. Vakfımızın kuruluş maksadı da budur. Amacımız, bu vatana ve millete hizmet edecek gençlerin yetişmesidir. Türkiye'nin sınırları kendi coğrafyası içerisinde değil, bugün ümmet coğrafyası dediğimiz coğrafya da bu sınırlara dahildir."

İftar yemeğine TÜGVA Beykoz İlçe Temsilcisi Ekrem Tuncer ve Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sağlam da katıldı.

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Yeniden yapılan muhtarlık seçimini kadın aday kazandıYeniden yapılan muhtarlık seçimini kadın aday kazandı
Honazlılar oy kullanmaya başladı (5)Honazlılar oy kullanmaya başladı (5)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu Türkiye Gençlik Vakfı

En Çok Okunan Haberler

Bağcılar'da savaş gibi park kavgası! Ölü ve yaralılar var

Bağcılar'da savaş gibi park kavgası! Ölü ve yaralılar var

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

3 ilçe ve 1 beldede seçmen sandığa gitti! İşte sonuçlar

3 ilçe ve 1 beldede seçmen sandığa gitti! İşte sonuçlar

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya Hendek'deki deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Oğuz Gündoğdu'dan açıklama

Sakarya Hendek'deki deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Oğuz Gündoğdu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sürücülere önemli uyarı

Süleyman Soylu'dan önemli uyarı

Ortalık bir anda karıştı! Taşlar sopalar havada uçuştu

Ortalık bir anda karıştı! Taşlar sopalar havada uçuştu

Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı

Korkunç olay! Küfürlü konuştukları için uyarınca...

4 yılda 400 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

Suriyelilerin bayram yolculuğu! 4 yılda tam 400 bin...

İstanbul Bağcılar'da savaş gibi park kavgası! Ölü ve yaralılar var

Bağcılar'da savaş gibi park kavgası! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.