TÜGVA üyeleri iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, vatana ve millete hizmet edecek gençlerin yetişmesini amaçladıklarını söyledi.

TÜGVA üyeleri Beykoz'da düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Burada konuşan TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu, ülke genelinde 81 il ve 420 ilçede çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bunun altyapısında samimiyet ve kardeşlik bilinci var. Böyle olduğu için de Türkiye'nin dört bir yanında kardeşlerimiz bu işin mücadelesini veriyorlar. TÜGVA olarak ortaokul, lise ve üniversiteli bütün kardeşlerimiz üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaz okulu sürecimiz var, bu yaz da bunu gerçekleştireceğiz. Geçen yıl sadece 25 bin ortaokullu gencimize bu çalışmalarımızı yürüttük. Bu sene Türkiye genelinde 100 bin ortaokul ve 100 bin liseli gencimizi rahle-i tedrisattan geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Seçimlere değinen Eminoğlu, "Önümüzde İstanbul özelinde 23 Haziran gibi bir viraj var. Bu çalışmalar bizim için önemli çalışmalar, bu seçimleri sıradan belediye seçimleri olarak değerlendirmiyoruz. Hepimizin çocukları buradan hizmet alıyorlar." ifadelerini kullandı.