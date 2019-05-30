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TÜGVA yaz kamplarında 200 bin öğrenciyi misafir edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 21:53 | Son Güncelleme

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu: - "Geçtiğimiz yıl sadece tüm Türkiye genelinde ortaokul düzeyinde 60 bin, lise düzeyinde 40 bin kardeşimizi yaz kamplarında misafir etmişken, bu yıl 200 bin öğrenciyi misafir edeceğiz"

SİVAS (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, yaz kamplarında 200 bin öğrenciyi misafir etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çarşıbaşı Mahallesi'ndeki TÜGVA Sivas İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katılan Eminoğlu, ramazan ayının birlik, bereket ve beraberlik ayı olduğunu belirtti.

Hayırlı işler, hayırlı hizmetler yapabilme gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Eminoğlu, "Teşkilatımızın her geçen gün daha da güçlenmesi bizleri mutlu ediyor. Ortaokuldan liseye, üniversiteden çalışan gençlik dediğimiz kesime ve hanım kardeşlerimize yönelik çalışmalar her alanda Türkiye Gençlik Vakfı çatısı altında devam ediyor ve büyüyor." dedi.

TÜGVA'nın yaz kampları hakkında da bilgi veren Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl sadece tüm Türkiye genelinde ortaokul düzeyinde 60 bin, lise düzeyinde 40 bin kardeşimizi yaz kamplarında misafir etmişken, bu yıl 200 bin öğrenciyi misafir edeceğiz. Bu çalışmalar çok önemli çalışmalar çünkü bir ülkenin gençliği yoksa geleceği yoktur. Rahmetli Erbakan Hocamızın da ifade ettiği gibi bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil inanmış imanlı gençliğidir. İnşallah bu ocaklardan Fatih Sultan Mehmet Hanlar, Yavuz Sultan Selimler yeri geldiğinde ülkesini savunan Aliya İzzetbegoviçler yetişecektir. Aliya İzzetbegoviç insan yetiştirmenin zor olduğundan bahsediyor. Evet bizim işimiz de insan yetiştirmek, insan yetiştirmek zordur ama asıl zoru insanın kendisini yetiştirmesidir. Bizler de inşallah kendimizi en iyi şekilde yetiştirerek maddi ve manevi anlamda donanımlı hale getirerek yeri ve milli gençlik söyleminin altını doldurarak dünyayı, Türkiye'yi okuyabilen bir nesil olarak kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor."

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ise kurucu TÜGVA üyesi olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Duman, "Rabb'im bu topluluğun gücünü ve kuvvetini artırsın. Türkiye ve dünyanın denge anlamında büyük sıkıntılar yaşadığı dönemde, biz kardeş olarak birlikte aynı sofrada ekmeğimizi paylaşabiliyorsak, aynı şuur içerisinde çalışabiliyorsak ne mutlu bizlere." ifadelerini kullandı.

Programa TÜGVA Sivas İl Başkanı Erhak Çınar ve gençler katıldı.

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