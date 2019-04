TÜGVA'dan açıklama

Açıklamada, vakfın, faaliyetlerini etkin bir iletişim stratejisiyle kamuoyuyla paylaştığı ve her alanda şeffaflığı gözettiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bütün faaliyetlerimiz ile buna ilişkin hesap ve işlemler kamusal ve özel denetimlerden geçmekte olup, açık ve şeffaf bir şekilde raporlanmaktadır. Her türlü faaliyet ve projemize dışarıdan katılım mümkündür. Yaptığımız veya yapmayı planladığımız her program web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda açıkça duyurulmaktadır. Kamu yararına faaliyet gösteren bir kurum olarak vakfımız projelerine ticari ve kamusal statüye sahip yurt içi ve yurt dışındaki tüm kurum ve kuruluşlardan kamuoyunun malumu üzere yasal çerçevede sponsorluklar alınabilmektedir. Bizlere gönül veren üyelerimizin, destekçilerimizin, öğrencilerimizin, ebeveynlerimizin, eğitmenlerimizin ve çalışanlarımızın emeklerini her ne pahasına olursa olsun koruyacağımızı ve siyasi çıkarlara alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğimizi önemle hatırlatmak isteriz. Vakfımız, kamu yararını haiz sivil toplum kuruluşu statüsü ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreç içerisinde de Türkiye gençliğinin milli ve manevi değerlerinin gelişimi adına, hukukun üstünlüğünü benimseyerek devletimiz ve milletimiz lehine üreteceği projeler ile faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir."