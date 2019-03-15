HABER

TÜGVA’dan ezana yapılan saygısızlığa tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:03 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Taksim’de geçekleşen olaylara, İsrail gerginliğine ve Yeni Zelanda’da meydana gelen silahlı saldırıya tepki göstermek için basın açıklaması düzenledi.Basın açıklamasında ilk önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Taksim’de ezana saygısızlık ile ilgili konuşan TÜGVA Eskişehir Şube Başkanı Fatih Sert, “ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü’nde ezana yapılan saygısızlık, bu duygu ve düşüncelerimiz göz önünde bulundurulduğunda açık bir şekilde görüleceği üzere, asla kabul edilebilir değildir.

TÜGVA’dan ezana yapılan saygısızlığa tepki

Eskişehir’de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Taksim’de geçekleşen olaylara, İsrail gerginliğine ve Yeni Zelanda’da meydana gelen silahlı saldırıya tepki göstermek için basın açıklaması düzenledi.
Basın açıklamasında ilk önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Taksim’de ezana saygısızlık ile ilgili konuşan TÜGVA Eskişehir Şube Başkanı Fatih Sert, “ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü’nde ezana yapılan saygısızlık, bu duygu ve düşüncelerimiz göz önünde bulundurulduğunda açık bir şekilde görüleceği üzere, asla kabul edilebilir değildir. Bu toprakların mayası olan ezanımıza yapılan saygısızlığın anlaşılır bir tarafı yoktur” ifadelerini kullandı.
“ Mescid-i Aksa’da bir vakit ezan okunmuyor”
Daha sonra Mescid-i Aksa’da ezan sesinin kısıldığını ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Diktatör’ ithamını kınadıklarını aktaran Fatih Sert, “Aynı şekilde, en ufak zerresinde bir acı olduğunda içten hissettiğimiz Mescid-i Aksa’mızda bir vakit ezan okunmadığını, nefesimizin kesilmesiyle öğrenmiş olduk. Ardından bebek katili Netanyahu’nun Cumhurbaşkanımıza ‘Diktatör’ ifadesi ile aşağılık bir şekilde yüklenmesi öfkemizi körükledi” şeklinde konuştu.
“Hain saldırıyı lanetliyoruz.
Cuma namazı sırasında Yeni Zelanda’da 2 camiye yapılan silahlı saldırı hakkında da konuşan TÜGVA Eskişehir Başkanı Sert, “Bu sabah, aldığımız bir haberle daha sarsıldık. Yeni Zelanda’daki Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimizin ve yaralımızın olduğunu öğrendik. Biz de Yeni Zelanda’daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamafobi’yi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz” dedi.

TÜGVA’dan ezana yapılan saygısızlığa tepki

TÜGVA’dan ezana yapılan saygısızlığa tepki

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
'Salda Gölü' özel çevre koruma bölgesi ilan edildi'Salda Gölü' özel çevre koruma bölgesi ilan edildi
Öğrenciler iklim değişikliği için eylem yaptıÖğrenciler iklim değişikliği için eylem yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kanlı katliamın ardından manifesto yayınlandı! Korkunç detaylar

Kanlı katliamın ardından manifesto yayınlandı! Korkunç detaylar

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortadaki adamın karısı hangisi?

Ortadaki adamın karısı hangisi?

TEM'de şüpheli paket paniği

TEM'de şüpheli paket paniği

'Saddam' çalılıkların arasında yakalandı

'Saddam' çalılıkların arasında yakalandı

Son dakika: İzmir'de hastanede yangın!

Son dakika: İzmir'de hastanede yangın!

Son dakika! Bursa'da otobüs şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı

Son dakika! Bursa'da otobüs şarampole yuvarlandı!

Urla'da vahşet! Kediyi okla vurdular

Urla'da vahşet! Kediyi okla vurdular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.