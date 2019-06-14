TÜGVA'dan öğrenciler için doğa kampı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı'nca (TÜGVA) düzenlenen doğa kampının başvurularının 30 Haziran'a kadar süreceği bildirildi.

TÜGVA'dan yapılan açıklamada, Saros Körfezi'nin koylarından Keşan'da yer alan Gökçetepe Tabiat Parkı'nda düzenlenen kampa, İstanbul'dan 20 bine yakın lise öğrencisinin başvurduğu aktarılarak, kamp için 9 bin 600 katılımcının seçileceği belirtildi.

Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif becerilerini geliştirecekleri kamp deneyiminin, her gencin manevi gelişimine katkı sağlayan önemli bir etkinlik olacağı belirtilen açıklamada, "Sorumluluk, öz güven ve fiziksel gelişimin bir arada yaşandığı bu yaşlar için kamp ve yaz okulu deneyiminin gençler için anlamı büyüktür. Öğrenciler, liderlik ve öz yaşam becerilerini geliştirecekler. Kamp, çocuklarımızın ve gençlerimizin sadece eğlenmesini sağlayan tatil amaçlı bir organizasyon olmayıp, onların liderlik, öz yaşam becerileri ve temel dini eğitimlerini alacakları bir çalışmadır. Gençler burada edindikleri dostluklar ve örnek liderlerle unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayacak. Öğrendiklerini fark etmeden eğlendikleri yerler olan kampta, gençler birçok farklı spor dalında kendilerini geliştirecek." denildi.