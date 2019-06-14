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TÜGVA'dan öğrenciler için doğa kampı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 18:55 | Son Güncelleme

Farklı 25 sportif faaliyetin yer aldığı "TÜGVA Doğa Kampı"nın başvuruları 30 Haziran'a kadar sürecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı'nca (TÜGVA) düzenlenen doğa kampının başvurularının 30 Haziran'a kadar süreceği bildirildi.

TÜGVA'dan yapılan açıklamada, Saros Körfezi'nin koylarından Keşan'da yer alan Gökçetepe Tabiat Parkı'nda düzenlenen kampa, İstanbul'dan 20 bine yakın lise öğrencisinin başvurduğu aktarılarak, kamp için 9 bin 600 katılımcının seçileceği belirtildi.

Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif becerilerini geliştirecekleri kamp deneyiminin, her gencin manevi gelişimine katkı sağlayan önemli bir etkinlik olacağı belirtilen açıklamada, "Sorumluluk, öz güven ve fiziksel gelişimin bir arada yaşandığı bu yaşlar için kamp ve yaz okulu deneyiminin gençler için anlamı büyüktür. Öğrenciler, liderlik ve öz yaşam becerilerini geliştirecekler. Kamp, çocuklarımızın ve gençlerimizin sadece eğlenmesini sağlayan tatil amaçlı bir organizasyon olmayıp, onların liderlik, öz yaşam becerileri ve temel dini eğitimlerini alacakları bir çalışmadır. Gençler burada edindikleri dostluklar ve örnek liderlerle unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayacak. Öğrendiklerini fark etmeden eğlendikleri yerler olan kampta, gençler birçok farklı spor dalında kendilerini geliştirecek." denildi.

Açıklamada, kampta öğrencilerin ip parkuru, tırmanma duvarı, okçuluk, canlı langırt, kampçılık, ayak tenisi, haberleşme-telsiz, halı saha, paintball, mangala, satranç, plaj futbolu, deniz bisikleti ve kano gibi aktivitelere katılmanın yanı sıra Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve siyer gibi temel dini bilgileri de edineceği bilgisi verildi.

Kampın çeşitli sahne gösterileri, uzman konuşmacılar ile söyleşi, Bilim Tiyatrosu, mehter takımı ve mesleki analiz testi gibi programlarla da zenginleştirileceğine işaret edilen açıklamada, 30 Haziran'da başlayıp 3 Ağustos'a kadar sürecek kampın, dörder günlük 8 dönem halinde gerçekleşeceği belirtildi.

Açıklamada, her dönemde bin 200 kadar öğrencinin kampta bulunacağına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Kampta öğrenciler 24 kişilik takımlar halinde gün içerisinde düzenli olarak aktivite programlarını yapıyorlar. Her obaya spor hocası, bir vakıf sorumlusu ve dini eğitim veren bir hoca olmak üzere toplam 3 sorumlu eşlik etmektedir. Tümüyle ücretsiz olan TÜGVA Doğa Kampı başvuruları, 30 Haziran'a kadar devam edecek ve başvurular vakfın internet sitesinden yapılacaktır."

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