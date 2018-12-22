TÜGVA'nın Genel Başkanı Enes Eminoğlu oldu

Vakfın kuruluşundan beri çalışma yürüten ve son iki yıldır da teşkilat başkanlığı görevini üstlenen Eminoğlu, görevi devraldıkları noktadan daha ileri taşımak istediklerini, kendisine güvenenlere mahcup olmamak için vizyon projelerle ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

- "Türkiye'nin 81 vilayetinde teşkilatlanma çalışmaları yürütülüyor"

Eminoğlu, "TÜGVA, bizim göz bebeğimiz. Bu çocuk artık yavaş yavaş büyümeye başladı. İnşallah daha da çocuğu olgunlaştırıp göz bebeğimiz gibi bakmaya devam edeceğiz. Çünkü bu sadece İstanbul meselesi değil, Türkiye meselesi. Türkiye'nin 81 vilayetinde 413 ilçede teşkilatlanma çalışmaları yürütülüyor. Bu ciddi bir sorumluluk. Omuzlarımızda ağır bir yük var, bunu hissediyoruz. Elimizden gelen gayreti gece gündüz çalışarak göstereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Burada mesele sadece Türkiye de değil, burada ümmetin kaderini etkileyen bir süreç var. Türkiye'nin içerisine girdiği misyon itibariyle, bütün mazlum coğrafyaları bugün Türkiye'ye el açıp dua ediyor, Türkiye'den beklentileri var. Çoğu mazlum coğrafyasında olan 40 ülkeye gittim. Hep Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi dillendiriyorlar. Arakan'daki, Somali'deki, Filistin'deki, Gazze'deki, dünyanın her bir noktasındaki Müslüman gençlere umut olacak şekilde bir çalışma içerisinde olmayı ümit ediyoruz."

