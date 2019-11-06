TÜGVA'nın Kütahya Şubesi açıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Bu ülkenin yönetimini dimağları başkanlarının tasarrufunda olan, kafalarının içi Batı medeniyetinin esiri haline gelmiş olanların eline bırakmayacaksınız. Bu cumhuriyet cumhurun olacak. Bunun başka çaresi yok. Cumhuriyet bu ülke sınırları dışındaki bazı odakların payandası olmayacak. Bu milletin olacak." dedi.

Vakfın, Kütahya'daki şubesinin açılışında bir konuşma yapan Erdoğan, Türkiye'nin son 17 yılda atılan iddialı adımlarla geçmişte hayal dahi edilemeyen bir duruma geldiğini belirtti. Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye'nin dünyada yapabildiği şeyler 20 yıl önce hayal dahi edilemeyen şeylerdi. İşte Suriye’de Türkiye'nin nelere kadir olduğunu bütün dünya gördü, kabullendi. Hoşlarına gitse de gitmese de. Bugün kendi kararlarını veren, emniyeti ve halkının güvenliği için yapması gerekenleri, şu ne diyor, bu ne diyor demeden uygulayan bir Türkiye var. İşte Avrupa Birliği acaba buna nasıl bakar? Acaba NATO ne der? Acaba ABD buna nasıl yaklaşır? Emniyetiniz, halkınızın güvenliği başkalarının iki dudağı arasında olursa siz bağımsızlıktan bahsedebilir misiniz? Bu ülkenin çocuklarının, gençlerinin ve geleceğinin kendilerinin geleceği olduğunu iddia edebilir misiniz? Hayır."