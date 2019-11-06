TÜGVA'nın Tavşanlı Temsilciliği açıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Bizim bağımsız gençlere ihtiyacımız var. Özgüvene sahip olan, bütün dünyaya dair planları olan. Bu dünyada zulüm duracak, biz bunun mücadelesini vereceğiz." dedi

Vakfın, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki temsilciliğinin açılışında konuşan Erdoğan, TÜGVA'nın 11-30 yaş arasındaki gençlere, yapmak istediklerini gerçekleştirebilecekleri güvenli ortamlar hazırlamaya çalıştığını söyledi.

Tavşanlı’da açılan vakıf binasına kitap okumak, ders çalışmak, oyun oynamak isteyenlerin gelebileceğini, burasının gençler için ikinci bir okul olacağını belirten Erdoğan, "Buraya gelenler, bu toprakları anlamlı kılan değerler neyse, bunları öğrenmiş olacak. Geleceğini kurarken, planlarken, 'büyüyünce ben ne yapmalıyım' derken, doğru insanlardan tavsiyeler almış olacak. Kendisine sadece Tavşanlı'yla, Kütahya'yla, Türkiye'yle mahdut olmayan hedefler koyabilecek, bütün dünyayı düşünecek." diye konuştu.

Erdoğan, gençlerin Mehmet Akif Ersoy'u, Necip Fazıl Kısakürek'i, Nuri Pakdil'i tanımalarının ve hayat hikayelerini öğrenmelerinin önemine değindi.