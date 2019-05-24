TÜGVA'nın yaz okulu ve doğa kampı başvuruları sürüyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) gelenekselleşen çalışmalarından biri olan her yıl binlerce öğrencinin katıldığı yaz okulu ve doğa kampları için başvurular devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ortaokul öğrencileri için "Bir Yaz Bin Gelecek", lise öğrenciler için "Sen De Gel" sloganıyla yürütülen projelerle bu yaz 200 bin öğrencinin ağırlanması hedefleniyor.

Ortaokul öğrencilerine yönelik Yaz Okulu faaliyetleri uzman eğitimciler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda gerçekleştirilecek. Tüm faaliyetlere ilave olarak, katılımcılar yıl boyunca aldıkları eğitimlerini de tekrar edecek. Ayrıca temel dini bilgileri öğrenecek, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyacak, Hz. Muhammed'in hayatından beslenecek, gezi faaliyetleri ile kültürel bilinç oluşturacak, zeka ve akıl oyunları ile strateji geliştirmeyi öğrenecek, bilgi yarışmalarında hediyeler kazanacak. Yaz okuluna katılan gençler güne teorik eğitimle başlayıp; öğle yemeğinin ardından mini golf, langırt, futbol, voleybol, mangala, mas güreşi, halat çekme, satranç ve daha birçok eğlenceli faaliyetler ile günü sonlandıracak.