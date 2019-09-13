Tuhaf araştırmaların Nobelleri sahiplerini buldu

Karen Pryor, Theresa McKeon ve Dr. Martin Levy'nin edimsel (operant) öğrenme veya tıklama eğitimi olarak adlandırılan hayvanları eğitmek için kullanılan tekniğin cerrahları eğitmek için de kullanılabileceği yönündeki araştırması törene damgasını vuran araştırmalar arasında yer aldı.

Ekip, Rumen banknotlarının sahteciliği engellemek ve kullanım süresini uzatmak için polimer elyaf içerdiğini bunun da bakterilerin çoğalıp yayılmasına yol açtığını tespit etti.

Kağıt paralardaki bakteri incelemesiyle ödüle layık görülen Gedik ve ekip arkadaşları, en çok bakteriye Rumen leyinde rastlandığını saptadı.

Harvard Üniversitesinde bu yıl 29'cusu düzenlenen törende, aralarında Türk araştırmacı Habip Gedik'in de bulunduğu üç kişilik ekip, kağıt paralardaki bakteri incelemesiyle ekonomi ödülüne layık görüldü.

BOSTON (AA) - Harvard Üniversitesinin Nobel Ödülü'ne karşı dağıttığı, "önce güldürmek, sonra düşündürmek amacıyla" her yıl tuhaf konularda yapılmış bilimsel araştırmalara verilen Ig Nobel Ödülleri sahiplerini bulurken bu yılın ekonomi ödülünü aralarında Türk bilim adamı Habip Gedik'in de bulunduğu üç kişilik ekip aldı.

Araştırmada olumlu davranışları güçlendirmek için sesli bir tıklama yayan mekanik cihaz kullandıklarını belirten Pryor, "Bizim yöntemimizle öğrenciler araçları özgüvenle ve sakinlikle kullanmayı öğrendiler ve sakin, hoş insanlara dönüştüler." ifadesini kullandı.

Pizza tüketiminin sağlığa iyi geldiği yönündeki çalışmasıyla İtalyan Silvano Gallus da ödüle layık görülen araştırmalar arasında yer aldı.

Gallus, pizza içeriklerinin sağlık için faydalı olduğu bilinen Akdeniz diyeti ile benzer olduğunu belirterek "İtalya'da tüketilen pizzaların diyetten etkilendiği bilinen sindirim sistemi kanserleri ve damar tıkanıklığı gibi birçok kronik hastalığa karşı koruyucu olduğunu gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Kazananlara Zimbabve doları ile ödenen 10 trilyonluk ödül, yaklaşık 30-40 sente karşılık geliyor.

"Annals of Improbable Research (Olası Görülmeyen Araştırmalar Yıllığı)" dergisi tarafından 29 yıl önce başlatılan Ig Nobel Ödülleri'nin bu yılki kazananları şöyle:

Tıp Ödüllü: Edimsel (operant) öğrenme veya “tıklayıcı eğitimi” olarak adlandırılan basit hayvan eğitimi tekniğinin ortopedik ameliyat yapacak cerrahları eğitmek için kullanılması araştırmasıyla Karen Pryor, Theresa McKeon ve Dr. Martin Levy (ABD)