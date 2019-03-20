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TUI’den Gloria Hotels & Resorts’a büyük ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 19:21 | Son Güncelleme

Turizm sektörünün en iyilerinin belirlendiği "TUI Ödülleri" sahiplerini buldu.

Turizm sektörünün en iyilerinin belirlendiği "TUI Ödülleri" sahiplerini buldu. Gloria Serenity
Resort ve Gloria Verde Resort hem TUI Holly hem de TUI Top Quality Ödülleri’ni almaya hak kazandı.
Avrupa’nın en büyük seyahat grubu TUI’nin merakla beklenen TUI Holly ödülünü alan 28 Türk oteli arasında Gloria Serenity Resort ve Gloria Verde Resort yer alırken, TUI Top Quality ödülünü alan 74 Türk oteli arasında Gloria Golf Resort, Gloria Serenity ve Gloria Verde Resort vardı.
Gloria Hotels & Resort’a bir başka ödül de Coral Travel tarafından geldi. Bu sene Coral Travel tarafından 7’ncisi düzenlenen “Starway World Best Hotels” ödüllerinde Gloria Serenity Resort ve Gloria Golf Resort “Dünyanın En İyi 10” oteli arasında gösterilirken, aynı oteller ‘ebeveyn ve çocukların beraber ama ayrı tatil konsepti olan Sun Family Club programına sahip 5 otel arasında yer aldı.

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