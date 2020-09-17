HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TÜİK açıkladı! Beklenen yaşam süresi 6 ay arttı

TÜİK açıkladı! Beklenen yaşam süresi 6 ay arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 11:14 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2017-2019" istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78,6 yıl oldu.

TÜİK açıkladı! Beklenen yaşam süresi 6 ay arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı "Hayat Tabloları, 2017-2019" istatistiklerine göre yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan ‘doğuşta beklenen yaşam süresi’ Türkiye'de 2013-2015 döneminde 78 yıl iken, 2017-2019 döneminde 78,6 yıla yükseldi.

KADINLARIN ERKEKLERDEN 5,4 YIL DAHA UZUN YAŞADIĞI GÖRÜLDÜ

Türkiye'de 2013-2015 döneminde erkeklerde 75,3 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2017-2019 döneminde 75,9 yıla, kadınlarda ise 80,7 yıldan 81,3 yıla yükseldi. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıldır.

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,6 yıl oldu. Erkekler için bu süre 62 yıl iken kadınlarda 67,3 yıl oldu.

Ülkemizde, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 50 yıl oldu. Erkekler için bu süre 47,6 yıl iken kadınlarda 52,5 yıl oldu. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 4,9 yıl oldu.

Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,9 yıl oldu. Erkekler için bu süre 28,6 yıl iken, kadınlarda 33,1 yıl oldu.

Türkiye'de 2017-2019 dönemi hayat tabloları verilerine göre, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 18 yıl olarak hesaplandı. Erkekler için bu süre 16,3 yıl iken kadınlarda 19,6 yıl oldu. Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia! Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia!
Bursa'da 7 araç birbirine girdi!Bursa'da 7 araç birbirine girdi!
27. dönem POMEM alımı ne zaman? Polis nasıl olunur?27. dönem POMEM alımı ne zaman? Polis nasıl olunur?
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Diğer Haberler
Şaşkına çeviren olay! Tarlanın ortasına çadır kurup kumar oynadılar
Şaşkına çeviren olay! Böyle basıldılar
Türkiye'de de denenen koroanvirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama
Türkiye'de de denenen koroanvirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama
Bursa'da 7 araç birbirine girdi!
Bursa'da 7 araç birbirine girdi!
Türkiye-Yunanistan arasındaki kritik toplantı başladı
Kritik Türkiye-Yunanistan toplantısı başladı
Türkiye'de ilk koronavirüse yakalanan hastalardandı, 4 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
4 ay sonra yoğun bakımdan çıktı: Neden herkes maskeli?
Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü
İki bakan arasında kritik görüşme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.