TÜİK Ağustos işsizlik rakamlarını açıkladı

Gençler arasında işsizlik oranı oranı yüzde 22,7 olarak gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı Ağustos ayı işgücü istatistiklerine göre işsiz sayısı bir önceki aya göre 11 bin kişi arttı, işsizlik oranı ise yüzde 12,1'de sabit kaldı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 3 milyon 965 bin kişi olurken istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 14 bin kişi azalarak 28 milyon 706 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 45,0 oldu.

TÜİK verilerine göre Ağustos ayında işgücü sayısı da bir önceki aya göre 4 bin kişi azalarak 32 milyon 671 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 51,2 olarak gerçekleşti.

Gençlerde işsizlik oranı yüzde 22,7

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 22,7, istihdam oranı ise yüzde 32,6 olarak kaydedildi.

Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 26 bin kişi, sanayi sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe 83 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 341 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 21,5'i sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 55'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Atıl işgücü oranı yüzde 22

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak yüzde 22,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,3 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,2 olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda işsizlik oranı yüzde 12

İşsizlik oranı Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre 1,0 puan azalarak yüzde 12,0 oldu. Yıllık bazda işsiz sayısı ise 75 bin kişi azalarak 4 milyon 19 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,4 puan artarak yüzde 46,2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 975 bin kişi artarak 29 milyon 481 bin kişiye yükseldi.

İşgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan artarak yüzde 52,5 oldu. İşgücüne katılan sayısı 1 milyon 900 bin kişi artarak 33 milyon 500 bin kişi olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı azaldı

Ağustos ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan azalarak yüzde 31,4 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan azalarak yüzde 18,7 oldu.

DW/BK,BÖ

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