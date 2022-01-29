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TÜİK Başkanı değişti! Sait Erdal Dinçer'in yerine atanan Erhan Çetinkaya kimdir? Erhan Çetinkaya ne mezunudur?

29.01.2022 01:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika bilgisiyle gelen TÜİK Başkanının değişmesi şaşkınlık yarattı. Sait Erdal Dinçer'in görevden alınması sonrası yerine Erhan Çetinkaya atandı. Vatandaşlar yeni atanan TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın kim olduğunu merak ediyor. Haberimizin devamında Erhan Çetinkaya'nın kim olduğu ile ilgili bilgileri derledik.

TÜİK Başkanı değişti! Sait Erdal Dinçer'in yerine atanan Erhan Çetinkaya kimdir? Erhan Çetinkaya ne mezunudur?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevden alındığı yerine de Erhan Çetinkaya'nın atandığı öğrenildi. Erhan Çetinkaya'nın göreve gelmesinin ardından Çetinkaya merak edilmeye başlandı. İşte Çetinkaya'nın hayatı...

Erhan Çetinkaya Kimdir?
1981 yılında Malatya’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya’da tamamladı. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. 2004‑2005 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri’nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı. 2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda göreve başlayarak 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalıştı. Daha sonra ABD’de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business’tan MBA (İşletme Yüksek Lisansı) diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK’daki görevine döndü. 2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi. İsviçre’de yer alan Basel Committee on Banking Supervision bünyesindeki çalışma gruplarında Türkiye’yi temsil etti. CFA (Certified Financial Analyst) ve FRM (Financial Risk Manager) sertifikaları sahibi olup Eylül 2017’den Aralık 2019’a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmüştür. 20 Aralık 2019 tarihi itibarıyla BDDK Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

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