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TÜİK Başkanının suçüstü yakalanan kardeşi gözaltına alındı! ATÜ Rektörü: "Görevden aldım, soruşturma da açacağım"

10.12.2024 09:59
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Suçlunun serbest kalması için başsavcının adını kullanıyordu, 3 milyon lira para alırken suçüstü yakalandı! TÜİK Başkanının kardeşi Cihan Çetinkaya hakkındaki iddialar çarpıcı. Çetinkaya dolandırıcılık suçuna adı karışınca gözaltına alınıp rektör yardımcılığı görevinden de uzaklaştırılmış. ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen'den açıklama geldi.

TÜİK Başkanının suçüstü yakalanan kardeşi gözaltına alındı! ATÜ Rektörü: "Görevden aldım, soruşturma da açacağım"

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’nın kardeşi Cihan Çetinkaya'nın suçüstü yakalanıp gözaltına alındığı olayla ilgili iddialar gün yüzüne çıktı. Bir suçlunun serbest bırakılması için başsavcının adını kullanan Çetinkaya'nın 3 milyon lira para aldığı öne sürülüyor. Çetinkaya'yı rektör yardımcılığı görevinden aldığını söyleyen ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, "Savcılıktan yazısının gelmesini müteakip disiplin soruşturması da açacağım" dedi.

ADANA'DA KOM EKİPLERİ YAKALAYIP GÖZALTINA ALDI

Olay Adana'da yaşandı. Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Yardımcısıydı. ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sözcü'de yer alan haberin detayları şöyle...

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"BAŞSAVCININ ADINI KULLANDI, 3 MİLYON LİRA İSTEDİ"

İddiaya göre Cihan Çetinkaya’nın bir suçlunun serbest bırakılması için Başsavcının adını kullanarak 3 milyon lira para aldığı iddia edildi.

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SUÇÜSTÜ YAKALANDI; SERBEST BIRAKILDI

İstediği parayı alırken sivil polislerce suçüstü yakalanan Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Cihan Çetinkaya, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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REKTÖR YARDIMCILIĞI GÖREVİNDEN ALINDI

Bu arada TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’nın kardeşi olan Prof. Dr. Cihan Çetinkaya olayın ortaya çıkması üzerine ATÜ Rektör Yardımcılığı görevinden alındığı öğrenildi.

"ÜNİVERSİTEMİN ADININ ŞAHSİ OLAYA BULUŞMAMASI İÇİN GÖREVDEN ALDIM"

Konu hakkında konuşan Sözen, "Olayın detayını bilmiyorum ancak rektör yardımcısı olmadan 6 ay önce yaşadığı bir olay neticesinde üniversitemin adının şahsi olaya buluşmaması için görevden aldım. Savcılıktan yazısının gelmesini müteakip disiplin soruşturması da açacağım" dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Rektör Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tüik
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