TÜİK Başkanının suçüstü yakalanan kardeşi gözaltına alındı! ATÜ Rektörü: "Görevden aldım, soruşturma da açacağım"

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’nın kardeşi Cihan Çetinkaya'nın suçüstü yakalanıp gözaltına alındığı olayla ilgili iddialar gün yüzüne çıktı. Bir suçlunun serbest bırakılması için başsavcının adını kullanan Çetinkaya'nın 3 milyon lira para aldığı öne sürülüyor. Çetinkaya'yı rektör yardımcılığı görevinden aldığını söyleyen ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, "Savcılıktan yazısının gelmesini müteakip disiplin soruşturması da açacağım" dedi.
Olay Adana'da yaşandı. Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Yardımcısıydı. ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sözcü'de yer alan haberin detayları şöyle...
İddiaya göre Cihan Çetinkaya’nın bir suçlunun serbest bırakılması için Başsavcının adını kullanarak 3 milyon lira para aldığı iddia edildi.
İstediği parayı alırken sivil polislerce suçüstü yakalanan Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Cihan Çetinkaya, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’nın kardeşi olan Prof. Dr. Cihan Çetinkaya olayın ortaya çıkması üzerine ATÜ Rektör Yardımcılığı görevinden alındığı öğrenildi.
Konu hakkında konuşan Sözen, "Olayın detayını bilmiyorum ancak rektör yardımcısı olmadan 6 ay önce yaşadığı bir olay neticesinde üniversitemin adının şahsi olaya buluşmaması için görevden aldım. Savcılıktan yazısının gelmesini müteakip disiplin soruşturması da açacağım" dedi.