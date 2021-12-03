TÜİK Binasına Alınmayan Kılıçdaroğlu’ndan Tepki

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Kasım ayı enflasyonu Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) ölçümlediği enflasyonunun neredeyse üçte biri çıkınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’na yapmış olduğu ziyaretin bir benzerini bu kuruma yapacağını açıkladı.

Ancak TÜİK yönetimi kurumun kapısını kapayarak, ziyareti Twitter hesabından duyuran Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin ekonomi kurmaylarını, bahçeye bile sokmadı.

‘‘TÜİK rakamları küçültüyorsa ‘memura, işçiye, emekliye az vereceğim’ diyor’’

CHP’lilerin ısrarlı çağrılarına rağmen görevli kapıyı açmayınca CHP lideri, TÜİK binasının önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, ‘‘Eğer TÜİK rakamları küçültüyor ve bu rakamları kamuoyuna doğru diye paylaşıyorsa bu şu anlama geliyor, memura daha az vereceğiz, işçiye ve emekliye daha az vereceğim, bir de kalkınmadan hiç pay vermeyeceğim diyor. Böyle bir tabloya ben sessiz kalırsam o zaman ben siyaseti niye yapıyorum? Buraya gelişimin nedeni o, memurun, işçinin, milyonların hakkını savunmak için buraya geldim. Bu tablonun Cumhuriyet tarihinde önemli bir tablo olduğunun farkındayım. Önemli bir kırılmanın da farkındayım. Eğer devleti oluşturan kurumlar bilgilerle halkın gelir düzeyiyle oynuyorlarsa, halkı yanıltıyorlarsa, onların hak ettiklerini onlara vermiyorlarsa, vermemek için direniyorlarsa, yasaların ön gördüğü kurallarla değil talimatla görev yapıyor yasaları yönetmelikleri kendi internet sitelerindeki çağrılara bile uymuyorlarsa açıkça ifade edeyim suçludur’’ dedi.

‘‘TÜİK bir saray kurumu haline dönüşmüştür’’

CHP lideri kendisine kapıları kapatan TÜİK’in devlet kurumu olmaktan çıkarak ‘’Saray kurumu’’ haline geldiğini öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, ‘‘Hiçbir gazeteci arkadaşımın, hiçbir üniversitenin, hiçbir sosyal kuruluşunun, hiçbir sivil toplum kuruluşunun, hiçbir vatandaşın unutmaması gereken bir gerçekle karşı karşıyayız. Devletin bilgileri ve bu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalar ana muhalefet partisine yapılmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor. Böylesi bir tabloyu cumhuriyet tarihinde hiç görmedik. TÜİK, bir devlet kurumu olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline dönüşmüştür. Burası artık bir devletin kurumu değildir, o pozisyondadır. Şunu unutmasınlar hepinizin tabii olduğu yasa devlet memurları kanunudur. Saray memurları ayrı saray memurları ayrı. Ben devlet memurlarına sesleniyorum. Görevinizi yapın hakkıyla, dürüstlükle yapın. Şu binada oturanlar unutmasınlar, oturduğunuz binalar bu memleketin vatandaşlarının ödedikleri vergilerle yapıldı. Asla unutmasınlar aldığınız aylıklar emeklinin işçinin ödediği ödedikleriyle aldığınız aylıklardır’’ diye konuştu.

İçişleri Bakanı CHP liderini PKK ve DHKP-C’ye özenmekle suçladı

CHP liderinin TÜİK’e gitmesine ve yaptığı açıklamalara ilk tepki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi.

İçişleri Bakanı Twitter’da, ‘‘Kılıçdaroğlu; suç ve suç örgütleri ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir’’ açıklamasını paylaştı.

Karamollaoğlu: ‘‘Enflasyonu açıklarken vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?’’

TÜİK’e muhalefetten gelen tepki, CHP lideri ile sınırlı kalmadı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu açıklanan enflasyon rakamının vicdana aykırı olduğunu söyledi.

Saadet Partisi lideri, ‘‘TÜİK bugün kendisine sorulan ‘Saat kaç?’ sorusuna; ‘Siz kaç buyurursanız efendim’ cevabını vermiştir. Gerçekte yüzde 60'lara yaklaşan yıllık enflasyonu yüzde 21,31 olarak açıklarken vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız’’ ifadelerini kullandı.

