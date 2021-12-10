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TÜİK: Ekim ayı işsizlik oranı yüzde 11,2

10.12.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK verilerine göre Ekim ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 75 bin kişi azalırken işsizlik oranı yüzde 11,2 oldu.

Genç işsizlik oranı ise yüzde 20,1 olarak gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı Ekim ayı işgücü istatistiklerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Ekim ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı Ekim ayında bir önceki aya göre 180 bin kişi artarak 29 milyon 581 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 46,2 oldu.

İşgücü Ekim ayında bir önceki aya göre 104 bin kişi artarak 33 milyon 297 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 52,0 olarak gerçekleşti.

Genç işsizlik oranı yüzde 20,1

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 20,1, istihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 33,4 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 41,8 seviyesinde gerçekleşti.

Atıl işgücü oranı yüzde 22,8

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Ekim ayında bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 22,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,6 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,7 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanlar azaldı

Ekim ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,3 puan azalarak yüzde 29,5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı ayına göre 2,6 puan azalarak yüzde 18,1 olarak kayıtlara geçti.

DW / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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