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TÜİK Enflasyon Oranlarını Açıkladı

03.07.2020 20:58 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı. Haziran’da fiyatı en fazla artan ürün taze fasulye olurken, fiyatı en çok azalan ürün sarımsak oldu

TÜİK Enflasyon Oranlarını Açıkladı

Haziran verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı. Haziran’da fiyatı en fazla artan ürün taze fasulye olurken, fiyatı en çok azalan ürün sarımsak oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Haziran'da aylık bazda yüzde 1,13 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,62 oranında artmış oldu.

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 22,41 ile alkollü içecekler ve tütün ana harcama grubunda görüldü. Bu grubu yüzde 19,8 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 14,95 ile konut izledi. Bu dönemde sağlıkta yüzde 13,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 12,93 artış gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, Haziran'da fiyat artışında taze fasulyeyi yüzde 23,52 ile şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 21,65 ile sivri biber izledi.

Haziran'da fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 12,39 ile uçak bileti ücreti, yüzde 11,64 ile araba kiralama ücreti, yüzde 10,47 ile yer fıstığı, yüzde 8,67 ile cep telefonu, yüzde 8,61 ile yurt içi hafta sonu turları, yüzde 8,15 ile elma, yüzde 7,90 ile kuru fasulye ve yüzde 7,55 ile benzin oldu.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 24,32 ile sarımsakta gerçekleşti. Sarımsağı yüzde 23,91 ile domates, yüzde 20,18 ile patates, yüzde 19,71 ile kuru soğan, yüzde 15,51 ile yumurta, yüzde 11,49 ile muz, yüzde 11,29 ile çilek, yüzde 9,31 ile salatalık izledi.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 14,22 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 13,64 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" ve 13,6 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 10,65 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesinde gerçekleşti.

Haziran’da İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 2,53 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli"de oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yurt içi üretici fiyatlarında artış yüzde 6,17 oldu.

Memur ve emeklilerin maaş zamları da TÜFE oranına göre belirlendi. Bu rakamlara göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5,75 zam alacak. Memurlar da 1,75 zam farkı alacak. Bu rakam yüzde 4'lük sözleşmeyle birlikte Temmuz ayında maaşlara yüzde 5,5'lik artışla yansıyacak.

Emekli aylığı 1.500 liraya yükseltilen emeklilere ilave zam olmayacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

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