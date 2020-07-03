TÜİK Enflasyon Oranlarını Açıkladı

Haziran verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı. Haziran’da fiyatı en fazla artan ürün taze fasulye olurken, fiyatı en çok azalan ürün sarımsak oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Haziran'da aylık bazda yüzde 1,13 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,62 oranında artmış oldu.

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 22,41 ile alkollü içecekler ve tütün ana harcama grubunda görüldü. Bu grubu yüzde 19,8 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 14,95 ile konut izledi. Bu dönemde sağlıkta yüzde 13,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 12,93 artış gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, Haziran'da fiyat artışında taze fasulyeyi yüzde 23,52 ile şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 21,65 ile sivri biber izledi.

Haziran'da fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 12,39 ile uçak bileti ücreti, yüzde 11,64 ile araba kiralama ücreti, yüzde 10,47 ile yer fıstığı, yüzde 8,67 ile cep telefonu, yüzde 8,61 ile yurt içi hafta sonu turları, yüzde 8,15 ile elma, yüzde 7,90 ile kuru fasulye ve yüzde 7,55 ile benzin oldu.