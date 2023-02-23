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TÜİK iki yıl sonra açıkladı! Türkiye'deki ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerinde ilk sıra dikkat çekti! Sinop ve Kastamonu başı çekiyor...

23.02.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki yıldır açıklanmayan ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklandı. Buna göre, ölüm sayısı 2019’da 435 bin 941 iken 2021 yılında 565 bin 594’e yükseldi. 2021’de ise 'kaba' ölüm hızının en yüksek olduğu iller Sinop ve Kastamonu oldu. Ölüm nedenlerinin istatistiğinin de açıklandığı raporda koronavirüs kaynaklı ölümlerin rakamları da paylaşıldı. Açıklanan verilerde intihar istatistikleri ise yer almadı.

TÜİK iki yıl sonra açıkladı! Türkiye'deki ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerinde ilk sıra dikkat çekti! Sinop ve Kastamonu başı çekiyor...

TÜİK, ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri açıkladı. İki yıldır açıklanmayan veriler de bebek ölümlerinden, koronavirüs kaynaklı ölümlere kadar pek çok dikkat çeken detaylar yer aldı. Buna göre, ölüm sayısı 2019’da 435 bin 941 iken 2020’de yüzde 16,5 artarak 507 bin 938’e çıktı. Ölen kişilerin 2019’da yüzde 54,6’sını erkekler, yüzde 45,4’ünü kadınlar oluşturdu.

2020 yılında ölen kişilerin ise yüzde 56’sını erkekler, yüzde 44’ünü kadınlar oluşturdu.

2021'DE ÖLÜM SAYISI 565 BİN 594’E YÜKSELDİ

Ölüm sayısı 2021’de ise yüzde 11,4 artarak 565 bin 594’e yükseldi. 2021’de ölen kişilerin yüzde 54,6’sını erkekler, yüzde 45,4’ünü kadınlar oluşturdu.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2019 yılında binde 5,3 iken 2020 yılında binde 6,1 oldu. Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düşerken 2020 yılında bin kişi başına 6,1 ölüm düştü.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2020 yılında binde 6,1 iken 2021 yılında binde 6,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2020 yılında bin kişi başına 6,1 ölüm düşerken 2021 yılında bin kişi başına 6,7 ölüm düştü.

SİNOP, ÇANKIRI VE KASTAMONU BAŞI ÇEKTİ

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2020 yılında binde 11,3 ile Sinop oldu. Bu ili binde 10,9 ile Çankırı, binde 10,7 ile Kastamonu, binde 9,5 ile Artvin izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 3,2 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 3,4 ile Hakkari, binde 3,5 ile Şanlıurfa, binde 3,7 ile Van izledi.

2021’de ise kaba ölüm hızının en yüksek olduğu iller, binde 12,7 ile Sinop ve Kastamonu oldu. Bu illeri binde 11,2 ile Giresun ve Edirne, binde 11,1 ile Balıkesir ve Çankırı, binde 10,8 ile Çanakkale izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,8 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 3,0 ile Hakkari, binde 3,7 ile Van ve binde 3,8 ile Şanlıurfa izledi.

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ÖLÜM NEDENLERİNDE İLK SIRADA DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI VAR

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2020 yılında yüzde 36 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı.

Bu ölüm nedenini yüzde 15,8 ile solunum sistemi hastalıkları, yüzde 15,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler izledi.

2021 yılında ise yüzde 33,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 14 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 13,4 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

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KORONAVİRÜS KAYNAKLI ÖLÜMLERİN SAYISI

COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 2020 yılında 22 bin 136 oldu. Ölenlerin 13 bin 699’unu erkekler, 8 bin 437’sini kadınlar oluşturdu. COVID-19 kaynaklı ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, COVID-19 kaynaklı ölümlerin en fazla 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunda ölenlerin 4 bin 508’ini erkekler, 2 bin 546’sını kadınlar oluşturdu.

Corona virüsü kaynaklı ölüm sayısı 2021’de ise 65 bin 198 oldu. COVID-19 nedeniyle 2021 yılında ölenlerin 35 bin 693’ünü erkekler, 29 bin 505’ini kadınlar oluşturdu.

COVID-19 kaynaklı ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, COVID-19 kaynaklı ölümlerin 2020 yılında en fazla olduğu yaş grubunun 65-74, 2021 yılında ise 75-84 olduğu görüldü. COVID-19 nedeniyle 2021 yılında 75-84 yaş grubunda ölenlerin 9 bin 493’ünü erkekler, 8 bin 566’sını kadınlar oluşturdu.

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BEBEK ÖLÜM SAYISI

Bebek ölüm sayısı, 2019 yılında 10 bin 770 iken 2020 yılında 9 bin 657 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2019 yılında binde 9,1 iken 2020 yılında binde 8,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2020 yılında bin canlı doğum başına 8,7 bebek ölümü gerçekleşti.

Bebek ölüm sayısı, 2020 yılında 9 bin 657 iken 2021 yılında 9 bin 938 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2020 yılında binde 8,7 iken 2021 yılında binde 9,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2021 yılında bin canlı doğum başına 9,2 bebek ölümü gerçekleşti.

İNTİHAR İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANMADI

Öte yandan, TÜİK ölüm sayıları ve nedenlerine ilişkin bu verileri gecikmeli olarak iki yıl sonra açıklasa da bugün açıklanan verilerde intihar istatistikleri yer almadı.

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