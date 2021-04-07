TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü 2020 yılı göç verilerini açıkladı! İki şehir arasında dikkat çeken detay

Manisa’nın 2020 yılı göç verileri TÜİK tarafından açıklandı. Göç verilerine bakıldığında komşu iller olan İzmir ve Manisa’nın birbirine aynı oranda göç verdiği görüldü. 2020 yılında 37 bin 3 kişinin Manisa’ya göç ettiği açıklanırken, 29 bin 833 kişinin de Manisa’dan diğer illere göç ettiği bildirildi.

MANİSA'NIN EN ÇOK GÖÇ ALDIĞI VE VERDİĞİ İLLERİN BAŞINDA İZMİR GELİYOR

Manisa’nın en çok göç aldığı iller sırasıyla 8 bin 857 kişiyle İzmir, 3 bin 315 kişiyle İstanbul ve 1.931 kişiyle Balıkesir olarak gerçekleşirken, Manisa’dan ise aynı dönem içerisinde 29 bin 833 kişinin diğer illere göç ettiği bildirildi. Manisa’nın en çok göç verdiği iller ise sırasıyla 8 bin 110 kişiyle yine İzmir olurken, İzmir’i 2 bin 351 kişiyle İstanbul ve 1.803 kişiyle Balıkesir izledi.

2020 yılı için Manisa ilinin net göçü 3 bin 693 kişi, net göç hızı ise binde 4,95 olarak gerçekleşti. Manisa, Türkiye genelinde en yüksek net göç hızına sahip 14. il olurken, Türkiye genelinde binde 20,84 değeriyle en yüksek göç hızına sahip il Tekirdağ olurken, binde -81,02 değeriyle en düşük göç hızına sahip il Gümüşhane oldu.

Yaş gruplarına göre göç verileri incelendiğinde Manisa en çok 9 bin 501 kişi ile 20-24 yaş grubundan göç alırken, en az 650 kişi ile 60-64 yaş grubundan göç aldı. Manisa en çok 8 bin 820 kişi ile 20-24 yaş grubundan göç verirken, en az 525 kişi ile 60-64 yaş grubundan göç verdi.