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TÜİK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜİK personel alımı başvuru şartları nelerdir, KPSS şartı var mı?

03.08.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK personel alımı başvuruları için aranan şartların neler olduğu ve başvuruların nereden, nasıl yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TÜİK’in Resmi Gazete’de yayımlanan ilanında yer alan bilgilere göre Ankara Merkez'in yanı sıra İstanbul Bölge Müdürlüğü birimlerine, 2 koruma ve güvenlik görevlisi, 17 temizlik görevlisi alınacak. Peki TÜİK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜİK personel alımı başvuru şartları nelerdir, KPSS şartı var mı? İşte detaylar...

TÜİK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜİK personel alımı başvuru şartları nelerdir, KPSS şartı var mı?

TÜİK personel alımı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2 koruma ve güvenlik görevlisi, 17 temizlik görevlisi alınacağı duyurulurken başvuruda bulunmak isreyen adaylar internette "TÜİK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?", "TÜİK personel alımı başvuru şartları nelerdir, KPSS şartı var mı?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

TÜİK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TÜİK personel alımı başvuruları 3 Ağustos - 12 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet'ten yapılacak.

Yapılan açıklamada başvuru süresi içerisinde yapılmayan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvuruların işleme alınmayacağı ifade edildi.

TÜİK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TÜİK personel alımı genel şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,

c) 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Ön lisans düzeyi için KPSS P93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

d) Son başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1992 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.)

e) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

f) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

g) Başvuracak adayların durumunun; “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

TÜİK KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P93 puan türünden asgari 60 (altmış) ve daha yukarı puan almış olmak,

c) Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (silahsız) sahip olmak. Özel Güvenlik Kimlik Kartını (silahsız) ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

d) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

e) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.

f) Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;

Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.

g) Erkeklerde 170 cm'den, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20'den fazla veya az olmamak, (Örneğin; 175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95'ten fazla, 75-20=55'ten az olmaması gerekmektedir.)

TÜİK TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NERLERDİR?

a) Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,

b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan türünden asgari 60 (altmış) ve daha yukarı puan almış olmak,

c) Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

d) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

CUMHURBAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ

Başvuru ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

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