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TÜİK: Tüketici güven endeksi Haziran'da yükseldi

22.06.2020 11:46 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksinin, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5.

TÜİK: Tüketici güven endeksi Haziran'da yükseldi

2 oranında artarak, 59.5’ten 62.6’ya yükseldiğini açıkladı.Türkiye İstatistik Kurumu‘nun (TÜİK) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile iş birliğinde yapılan tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran'da geçen aya göre yüzde 5.2 artışla, Mayıs ayındaki 59.5 düzeyinden, 62.6'ya yükseldi. 0-200 aralığında değer alabilen söz konusu tüketici güven endeksi 100'den büyük olması halinde tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması durumunda ise tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

İlgili ankette, gelecek bir yıllık döneme dair hanenin maddi durum beklentisi endeksi de, Mayıs ayında 79.2 iken, Haziran'da yüzde 0.8 artarak 79.9'a yükseldi. TÜİK'ten yapılan açıklamada, önümüzdeki 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksinin de Haziran'da, Mayıs ayına oranla yüzde 4.5 artarak 81.8'den 85.5 düzeyine çıktığı belirtildi.

Yine gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi ise aynı şekilde olumlu bir seyir izleyerek Mayıs ayındaki 21.7 düzeyinden, Haziran'da yüzde 6.5 artarak 23.1 düzeyine yükseldi.

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek döneme ilişkin beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.

DHA / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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