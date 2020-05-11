HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TÜİK verileri: Her dört gençten biri işsiz

TÜİK verileri: Her dört gençten biri işsiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 11:10 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde Şubat ayı işsizlik oranı yüzde 13,6, genç nüfusta ise bu oran yüzde 24,4 olarak tespit edildi.

TÜİK verileri: Her dört gençten biri işsiz

İstihdam oranı ise bir önceki yılın Şubat ayına kıyasla 1,7 puan azalarak, yüzde 43,1 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Şubat 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 502 bin azalarak, 4 milyon 228 olarak kaydedildi. İşsizlik oranı ise 1,1 puan düşerek, yüzde 13,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde istihdam edilenlerin sayısı bu yılın Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 602 bin azalarak, 26 milyon 753 bin olarak tespit edildi. İstihdam oranı ise bir önceki yılın Şubat ayına kıyasla 1,7 puan azalarak, yüzde 43,1 oldu.

Bu dönemde tarım, inşaat ve hizmet sektöründe istihdam edilenlerin sayısının azaldığı, sanayi sektöründe çalışanların sayısının ise arttığı belirtildi. Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 530 bin, inşaat sektöründe 93 bin, hizmet sektöründe 183 bin azalırken, sanayi sektöründe ise 205 bin arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 15,5'i tarım, yüzde 20,9'u sanayi, yüzde 5,2'si inşaat, yüzde 58,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılım ise Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 102 bin azalarak, 30 milyon 982 bin olarak kaydedildi. İşgücüne katılım oranı ise 2,6 puan azalarak, yüzde 49,9 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusun yüzde 24,4'ü işsiz

TÜİK'in Şubat ayı verilerinde 15-24 grubunu kapsayan genç nüfusa ilişkin istatistikler de yer aldı. Buna göre, genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 puan azalarak, yüzde 24,4 olarak tespit edildi.

Bu grupta istihdam oranı ise 2,5 puan azalarak, yüzde 29,9 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 4,2 puan azalarak, yüzde 39,1 seviyesinde gerçekleşti.

Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,9 puanlık artışla yüzde 26,7 olarak kaydedildi.

DW/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti! Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti!
İlk kez gördü! 'Pisi pisi' diye çağırdıİlk kez gördü! 'Pisi pisi' diye çağırdı
Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

Eren Erdem isyan etti! 'Utanmaz arlanmaz şerefsizler'

Eren Erdem isyan etti! 'Utanmaz arlanmaz şerefsizler'

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

Duygusal paylaşım: Yokluğuna hiç alışamadım

Duygusal paylaşım: Yokluğuna hiç alışamadım

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

İran kendi gemisini vurdu

İran kendi gemisini vurdu

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Diğer Haberler
AK Partili Sürekli'den koronavirüs açıklaması: Mutlu sona doğru gidiyoruz

Koronayla ilgili sevindiren haber: Mutlu sona doğru gidiyoruz

AVM'ler yeniden açıldı

AVM'ler yeniden açıldı

Marketler kaça kadar açık? (11-15 Mayıs 2020) Bim, Migros, A101, Şok çalışma saatleri

Marketler kaça kadar açık?

İlk kez vaşak gördü! 'Pisi pisi' diye çağırdı

İlk kez gördü! 'Pisi pisi' diye çağırdı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan AVM çıkışı: Zorunda kalmazsam gitmem

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan AVM çıkışı

Tomris Uyar kimdir, neden Doodle oldu? İşte Tomris Uyar’ın hayatı!

Tomris Uyar kimdir, neden Doodle oldu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.