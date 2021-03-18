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TÜİK verileri ortaya çıkardı: Yaşlı nüfus artıyor, ortanca yaş grubu değişiyor!

18.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yaşlı nüfusu tıptaki ilerlemelerle birlikte artış yaşıyor. 2015 yılında 6 milyon 495 bin kişi iken son 5 yılda yüzde 22.5 artış gösteren yaşlı nüfusu, 2020 yılında 7 milyon 954 bin kişiye yükseldi. Bu durum 'ortanca yaş' grubunda da değişim yaşanmasına sebep oldu. Öyle ki yaşlı nüfustaki artış ve yaşam süresinin uzamasıyla birlikte değişen orta yaşın 2080 yılında 45'e ulaşacağı düşünülüyor.

TÜİK verileri ortaya çıkardı: Yaşlı nüfus artıyor, ortanca yaş grubu değişiyor!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2015 yılındaki yüzde 8.2'den, 2020 yılında yüzde 9.5'e yükseldi. Yaşlı nüfusun yüzde 44,2'sini erkek nüfus, yüzde 55,8'ini kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında yüzde 11'e, 2030 yılında yüzde 12.9'a, 2040 yılında yüzde 16.3'e, 2060 yılında yüzde 22.6'ya ve 2080 yılında yüzde 25.6'ya yükseleceği öngörüldü.

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde:

  • 2015 yılında yaşlı nüfusun yüzde 61.3'ü 65-74 yaş grubunda, yüzde 30.7'si 75-84 yaş grubunda ve yüzde 8.0'i 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer alırken,
  • 2020 yılında yüzde 63.8'i 65-74 yaş grubunda, yüzde 27.9'u 75-84 yaş grubunda ve yüzde 8.4'ü 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer alıyordu.

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ORTANCA YAŞ GRUBU DEĞİŞİYOR

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2015 yılındaki 31'den, 2020 yılında 32.7'ye yükseldi. Ortanca yaş 2020 yılında erkeklerde 32.1, kadınlarda 33.4 olarak gerçekleşti.

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2080 YILINDA 45 OLACAK

Nüfus projeksiyonlarına göre, ortanca yaşın 2025 yılında 34.1, 2030 yılında 35.6, 2040 yılında 38.5, 2060 yılında 42.3 ve 2080 yılında 45 olacağı öngörüldü. (Grafik)

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