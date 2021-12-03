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TÜİK’e Göre Yıllık Enflasyon %21,31 ENAG'a Göre %58,65

03.12.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de enflasyon artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun bugün açıkladığı Kasım ayı enflasyonu bir önceki aya göre, %3,51 arttı. TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) yıllık bazda %21,31 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) enflasyonu %58,65 olarak ölçtü

Türkiye’de enflasyon artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun bugün açıkladığı Kasım ayı enflasyonu bir önceki aya göre, yüzde 3,51 arttı.

Türkiye’de enflasyon olarak kabul edilen TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) yıllık bazda yüzde 21,31 oldu.

Yüzde 3,51 oranındaki aylık artış, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında 2018 ayının Eylül ayındaki yüzde 6,30’dan sonra en büyük ikinci artış olarak kayıtlara geçti.

TÜİK: “Yıllık bazda en yüksek artış lokanta ve otellerde”

TÜİK’in verilerine göre yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 28,90’la lokanta ve otellerde görülüyor.

Onu yüzde 27,11’le gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,14’le ev eşyası, yüzde 23,78’le konut izliyor.

Yıllık bazda en düşük artış yüzde 5,77’yle haberleşme fiyatlarında. Alkollü içecekler ve tütündeki artışsa TÜİK’e e göre yüzde 7,91.

Aylık bazda enflasyon artış oranlarına bakıldığında ilk sırada yüzde 6,31’le yine ulaştırma var.

Onu yüzde 5,36’yla, çeşitli mal ve hizmetler izlerken lokanta ve oteller, yüzde 4,10’luk artışla üçüncü sırada yer alıyor.

Son iki sıradaysa binde 8 artışla eğitim, binde 3 yükselişle alkollü içecekler ve tütün bulunuyor.

ENAG: "Yıllık enflasyon yüzde 58,65"

2020 yılının Eylül ayından itibaren enflasyon ölçümlemesi yapan Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verileri, ilk günden beri TÜİK’le uyumsuzluk taşıyordu. Ancak bu ayki verilerdeki fark iyiden iyiye büyümüş durumda.

ENAG, yıllık TÜFE’yi yüzde 58,65 olarak açıklarken aylık artışsa, yüzde 9,91 olarak ölçümlendi.

ENAG’ın verilerine göre, Kasım ayında en yüksek artış yüzde 21,11’le eğlence ve kültür harcamalarında gerçekleşti.

Bu artışı, TÜİK ölçümünde binde 88 olarak görülen sağlık harcamaları yüzde 17’yle izlerken yüzde 16,41’le giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki artış ve yüzde 13,97’yle çeşitli mal ve hizmetler de yükselişte olan diğer kalemler.

TÜİK’in verilerinde yüzde 6,31’le Eylül ayı lideri olan ulaştırmadaki artışın ENAG’ın ölçümlerine, yüzde 10,23 olarak yansıdığı görülüyor.

Prof. Ulusoy: “Enflasyon kontrol edilemez noktalara gidiyor”

ENAG Grubu’nun kurucusu Profesör Veysel Ulusoy, enflasyonun kontrol edilemez oranlara doğru gittiğini söyledi.

Üretici fiyatlarındaki artış yüzde 54,62

TÜİK bugün her ay olduğu gibi TÜFE’yla aynı anda Yurt İçi Üretim (Yİ-ÜFE) Fiyat Endeksi’ni de açıkladı.

Yİ-ÜFE’de aylık artış, yüzde 9,99 ölçülünce yıllık artış yüzde 54,62’ye ulaştı.

Petrol ürünleri son bir yılda yüzde 145 arttı

Sektörlere göre aylık bazda en yüksek artış yüzde 20,67’yle, ham petrol ve doğalgazda görülürken onu yüzde 16,72’yle, kömür ve linyit, yüzde 14,37’yle tekstil ürünleri, yüzde 14,33’le elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı takip etti.

Yıllık olarak bakıldığında en yüksek artış yüzde 145,94’le kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 116,51’le, ham petrol ve doğal gazda, yüzde 97,13’le ana metallerde olduğu görülüyor.

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