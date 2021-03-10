HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TÜİK'ten İlk Kez Geniş Tanımlı İşsizlik: Yüzde 29,1

TÜİK'ten İlk Kez Geniş Tanımlı İşsizlik: Yüzde 29,1

10.03.2021 15:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
TÜİK'ten İlk Kez Geniş Tanımlı İşsizlik: Yüzde 29,1

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin işgücü istatistiklerinde geniş tanımlı işsizlik verisini ‘‘atıl işsizlik’’ olarak değerlendirmeye aldı. Verilere göre Türkiye'de çalışabilir her iki kişiden biri işgücüne katılamıyor

TÜİK, Ocak ayına ilişkin işgücü istatistiklerinde uzun zamandır emek ve sosyal politikalar uzmanlarının dile getirdiği geniş tanımlı işsizlik verisini ‘‘atıl işsizlik’’ olarak veri setine aldı.

Bu değişiklikle birlikte 2020 yılının Ocak ayında yüzde 13,8 olan dar tanımlı işsizlik, 2021’in aynı ayında yüzde 12,2’ye gerilerken ‘‘atıl işsizlik’’ olarak tanımlanan geniş tanımlı işsizlik, aynı dönemde yüzde 29,1 olarak ölçüldü.

Çalışabilir her iki kişiden biri işgücüne katılamıyor

Türkiye’de işgücüne katılım uzun yıllar sonra yüzde 50’nin altına düştü. 2019 yılının Ocak ayında yüzde 52,2 olan işgücüne katılım, 2020’nin Ocak ayında yüzde 51’e geriledikten sonra bu yılın aynı ayında yüzde 49,9’a çekildi.

Geçtiğimiz yılın ilk ayında 7 milyon 376 bin olan işsiz sayısı, bu yıl 3 milyon 861 bine düşse de işgücüne dahil olmayanların sayısının 30 milyon 386 binden 31 milyon 669 bine çıkması, iş bulma umudu olmayanların iş aramaktan bu dönemde vazgeçtiğini gösteriyor.

TÜİK, bir ay içinde istihdam edilenlerin sayısının 822 bin kişi arttığını açıkladı, ancak bunun sektörel dağılımı ile ilgili bilgi paylaşmadı.

Doçent Çelik: ‘‘TÜİK inandırıcılık problemi yaşadığı için geniş tanımlı işsizlik verilerini açıkladı’’

Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Aziz Çelik, yeni metodun, Corona virüsü pandemisinin iş piyasasında yarattığı tahribatı gözler önüne serdiğini söyledi.

VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Doçent Çelik, ‘‘Öncelikle TÜİK’in metod değiştirmesi, eski hesaplamasının gerçeği yansıtmadığını kabul ettiğini gösteriyor. Ciddi bir inandırıcılık problemi yaşanıyordu ve uzun süredir geniş tanımlı işsizliğe dair verileri açıklamak zorunda kaldılar. Dar tanımlı işsizliğin yüzde 12,2 olmasının ana nedenlerinden biri istihdamda olmasına rağmen işbaşında olmayanların çalışıyor olarak görülmesi. İşten atılmalar da yasak olduğundan açık işsizlik artmıyor. Tabii uzun süredir işsiz olanların önemli bölümü iş bulamayacağını bildiğinden iş aramıyor. Onlar da dar tanımlı işsizlik verilerinde yer almıyor. Ancak bizim yaptığımız hesaplamalarda geniş tanımlı işsizlik 2019’da yüzde 19’lardayken TÜİK bugün açıkladığı verilerde bu rakamın yüzde 29,1 olduğunu ortaya koydu. Pandeminin asıl etkisi burada anlaşılıyor’’ dedi.

Genç kadınların yüzde 27,5’i çalışabiliyor

Genç işsizliği verilerinde de sorunlar devam etse de küçük bir toparlanma dikkat çekiyor.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 24,7, istihdam oranı 0,5 puan artarak %30,1 oldu.

Genç erkeklerin işgücüne katılımı yüzde 51,8 olurken genç kadınların işgücüne katılımı ise yüzde 27,5 olarak gerçekleşti.

İstihdamın sektörlere göre dağılımında ise yüzde 54,5 ile hizmet sektörü ilk sırayı alırken hizmet sektörünü yüzde 21,1’le sanayi izliyor.

DİSK-AR: ‘‘Geniş tanımlı işsizlik kadınlarda yüzde 37,3’’

Her ay TÜİK’in verilerinin yayınlandığı gün ‘‘işsizlik ve istihdamın görünümü’’ raporu yayınlayan DİSK-AR, kendilerinin 10 yıldan bu yana kullandıkları Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verisinin TÜİK tarafından da uygulanmaya başladığını dile getirdi.

DİSK-AR açıklamasında ‘‘TÜİK de kabul etti. Geniş tanımlı işsizlik oranı ortalama yüzde 29,1, kadınlarda yüzde 37,3. Biz 10 yıldır hesaplıyorduk, TÜİK de nihayet geniş tanımlı işsizliği gördü. Ocak 2020’de yüzde 12,8 olan dar tanımlı işsizlik Ocak 2021’de yüzde 12,2’ye gerilerken, yüzde 21,2 olan geniş tanımlı işsizlik yüzde 29,1’e yükselmiş oldu. Ocak 2020’de yüzde 27,4 olan geniş tanımlı kadın işsizlik oranı ise Ocak 2021’de yüzde 36’ya yükselmiş oldu’’ ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti
Van Gölü'ndeki faciada yeni gelişmeVan Gölü'ndeki faciada yeni gelişme
Nasıl youtuber olunur? Ünlü bir Youtube fenomeni olmanın ipuçlarıNasıl youtuber olunur? Ünlü bir Youtube fenomeni olmanın ipuçları

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Günün en acı haberi: Öğrenince yıkıldı

Günün en acı haberi: Öğrenince yıkıldı

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

Karagümrük çetesi ve kaset skandalı...

Karagümrük çetesi ve kaset skandalı...

Korkunç kazadan acı haberler geldi: Ölü ve yaralılar var

Korkunç kazadan acı haberler geldi: Ölü ve yaralılar var

Gözler cuma gününe çevrildi: Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler cuma gününe çevrildi: Erdoğan tek tek açıklayacak

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Türkiye'yi yasa boğan cinayette cani babanın ifadesi kan dondurdu: ''Bacaklarımın arasında boğarak öldürdüm''

Cani baba kan dondurdu: 'Bacaklarımın arasında boğarak öldürdüm'

Beylikdüzü'nde korkunç olay! Silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu

Korkunç olay! Silah sesi gelen dairede kadın cesedi bulundu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP'nin büyük kurultayına katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP'nin büyük kurultayına katılacak

Kuşluk (dûha) namazı nasıl kılınır? Kaç rekattır?

Kuşluk namazı belli vakitlerde kılınır

Son Dakika: Van Gölü'nde 61 kaçak göçmenin öldüğü facianın davasında flaş gelişme

Van Gölü'ndeki faciada yeni gelişme

İzmir'de akşam namazı kaçta okunuyor? İşte İzmir imsakiyesi

İzmir imsakiyesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.