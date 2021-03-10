TÜİK'ten İlk Kez Geniş Tanımlı İşsizlik: Yüzde 29,1

TÜİK, Ocak ayına ilişkin işgücü istatistiklerinde uzun zamandır emek ve sosyal politikalar uzmanlarının dile getirdiği geniş tanımlı işsizlik verisini ‘‘atıl işsizlik’’ olarak veri setine aldı.
Bu değişiklikle birlikte 2020 yılının Ocak ayında yüzde 13,8 olan dar tanımlı işsizlik, 2021’in aynı ayında yüzde 12,2’ye gerilerken ‘‘atıl işsizlik’’ olarak tanımlanan geniş tanımlı işsizlik, aynı dönemde yüzde 29,1 olarak ölçüldü.
Çalışabilir her iki kişiden biri işgücüne katılamıyor
Türkiye’de işgücüne katılım uzun yıllar sonra yüzde 50’nin altına düştü. 2019 yılının Ocak ayında yüzde 52,2 olan işgücüne katılım, 2020’nin Ocak ayında yüzde 51’e geriledikten sonra bu yılın aynı ayında yüzde 49,9’a çekildi.
Geçtiğimiz yılın ilk ayında 7 milyon 376 bin olan işsiz sayısı, bu yıl 3 milyon 861 bine düşse de işgücüne dahil olmayanların sayısının 30 milyon 386 binden 31 milyon 669 bine çıkması, iş bulma umudu olmayanların iş aramaktan bu dönemde vazgeçtiğini gösteriyor.
TÜİK, bir ay içinde istihdam edilenlerin sayısının 822 bin kişi arttığını açıkladı, ancak bunun sektörel dağılımı ile ilgili bilgi paylaşmadı.
Doçent Çelik: ‘‘TÜİK inandırıcılık problemi yaşadığı için geniş tanımlı işsizlik verilerini açıkladı’’
Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Aziz Çelik, yeni metodun, Corona virüsü pandemisinin iş piyasasında yarattığı tahribatı gözler önüne serdiğini söyledi.
VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Doçent Çelik, ‘‘Öncelikle TÜİK’in metod değiştirmesi, eski hesaplamasının gerçeği yansıtmadığını kabul ettiğini gösteriyor. Ciddi bir inandırıcılık problemi yaşanıyordu ve uzun süredir geniş tanımlı işsizliğe dair verileri açıklamak zorunda kaldılar. Dar tanımlı işsizliğin yüzde 12,2 olmasının ana nedenlerinden biri istihdamda olmasına rağmen işbaşında olmayanların çalışıyor olarak görülmesi. İşten atılmalar da yasak olduğundan açık işsizlik artmıyor. Tabii uzun süredir işsiz olanların önemli bölümü iş bulamayacağını bildiğinden iş aramıyor. Onlar da dar tanımlı işsizlik verilerinde yer almıyor. Ancak bizim yaptığımız hesaplamalarda geniş tanımlı işsizlik 2019’da yüzde 19’lardayken TÜİK bugün açıkladığı verilerde bu rakamın yüzde 29,1 olduğunu ortaya koydu. Pandeminin asıl etkisi burada anlaşılıyor’’ dedi.
Genç kadınların yüzde 27,5’i çalışabiliyor
Genç işsizliği verilerinde de sorunlar devam etse de küçük bir toparlanma dikkat çekiyor.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 24,7, istihdam oranı 0,5 puan artarak %30,1 oldu.
Genç erkeklerin işgücüne katılımı yüzde 51,8 olurken genç kadınların işgücüne katılımı ise yüzde 27,5 olarak gerçekleşti.
İstihdamın sektörlere göre dağılımında ise yüzde 54,5 ile hizmet sektörü ilk sırayı alırken hizmet sektörünü yüzde 21,1’le sanayi izliyor.
DİSK-AR: ‘‘Geniş tanımlı işsizlik kadınlarda yüzde 37,3’’
Her ay TÜİK’in verilerinin yayınlandığı gün ‘‘işsizlik ve istihdamın görünümü’’ raporu yayınlayan DİSK-AR, kendilerinin 10 yıldan bu yana kullandıkları Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verisinin TÜİK tarafından da uygulanmaya başladığını dile getirdi.
DİSK-AR açıklamasında ‘‘TÜİK de kabul etti. Geniş tanımlı işsizlik oranı ortalama yüzde 29,1, kadınlarda yüzde 37,3. Biz 10 yıldır hesaplıyorduk, TÜİK de nihayet geniş tanımlı işsizliği gördü. Ocak 2020’de yüzde 12,8 olan dar tanımlı işsizlik Ocak 2021’de yüzde 12,2’ye gerilerken, yüzde 21,2 olan geniş tanımlı işsizlik yüzde 29,1’e yükselmiş oldu. Ocak 2020’de yüzde 27,4 olan geniş tanımlı kadın işsizlik oranı ise Ocak 2021’de yüzde 36’ya yükselmiş oldu’’ ifadeleri kullanıldı.