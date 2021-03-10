TÜİK'ten İlk Kez Geniş Tanımlı İşsizlik: Yüzde 29,1

TÜİK, Ocak ayına ilişkin işgücü istatistiklerinde uzun zamandır emek ve sosyal politikalar uzmanlarının dile getirdiği geniş tanımlı işsizlik verisini ‘‘atıl işsizlik’’ olarak veri setine aldı.

Bu değişiklikle birlikte 2020 yılının Ocak ayında yüzde 13,8 olan dar tanımlı işsizlik, 2021’in aynı ayında yüzde 12,2’ye gerilerken ‘‘atıl işsizlik’’ olarak tanımlanan geniş tanımlı işsizlik, aynı dönemde yüzde 29,1 olarak ölçüldü.

Çalışabilir her iki kişiden biri işgücüne katılamıyor

Türkiye’de işgücüne katılım uzun yıllar sonra yüzde 50’nin altına düştü. 2019 yılının Ocak ayında yüzde 52,2 olan işgücüne katılım, 2020’nin Ocak ayında yüzde 51’e geriledikten sonra bu yılın aynı ayında yüzde 49,9’a çekildi.

Geçtiğimiz yılın ilk ayında 7 milyon 376 bin olan işsiz sayısı, bu yıl 3 milyon 861 bine düşse de işgücüne dahil olmayanların sayısının 30 milyon 386 binden 31 milyon 669 bine çıkması, iş bulma umudu olmayanların iş aramaktan bu dönemde vazgeçtiğini gösteriyor.

TÜİK, bir ay içinde istihdam edilenlerin sayısının 822 bin kişi arttığını açıkladı, ancak bunun sektörel dağılımı ile ilgili bilgi paylaşmadı.