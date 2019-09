Tükenmekte olduğunu fark etmediğimiz 6 önemli şey

Peki bunda ne var? Bu 500 bin rakamı sadece aktif olarak takipte olan nesneleri kapsıyor. Bunlara her gün yenileri ekleniyor.

5. Toprak

Yeryüzündeki toprak birden bire yok olmayacak elbette, ama yanlış kullanımı nedeniyle toprak konusundaki endişeler giderek artıyor.

Toprağın en üst tabakası bitkilerin besin kaynağı.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tahminlerine göre, dünyada mevcut üst toprağın yarıya yakını son 150 yıl içinde kayba uğradı. 2,5 cm'lik üst toprağın doğal yollardan oluşması ise 500 yıl alıyor.

Erozyon, yoğun tarım, ormandan arındırma ve küresel ısınma, dünyadaki gıda üretiminin çoğu için gerekli olan üst toprak kaybına neden oluyor.

6. Fosfor

Bu madde ilk bakışta günlük yaşantımızda pek yer tutmuyor gibi görünebilir.

Ancak insan DNA'sının yapısı bakımından biyolojik olarak hayati önemde olduğu gibi, tarımsal gübre olarak da büyük önem taşıyor ve bunun yerine geçebilecek başka bir madde bilinmiyor.

Fosfor, bitki ve hayvansal atık olarak geldiği yer olan toprağa dönmek yerine, çeşitli mahsullar şeklidne kentlerde toplanıyor ve kanalizasyon sistemi yoluyla denizlere akıtılıyor.

Bugünkü kullanım şekliyle, madenlerden fosfor çıkarma işleminin ancak 35 ila 400 yıl kadar devam edebileceği tahmin ediliyor.

*BBC radio 4*'dan uyarlanmıştır.

