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Tükenmişlik Sendromu Meşru Tanı Sınıfına Girdi

28.05.2019 22:17 | Son Güncelleme

Tükenmişlik sendromu, Uluslararası Hastalık Sınıflandırması ICD’de ilk defa tıbbi tanı sınıfında yer aldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hazırlanan ICD-11 kılavuzunda tükenmişlik, "kronikleşmiş iş yeri stresinin başarılı biçimde yönetilmemesi sonucu ortaya çıkan sendrom" olarak tanımlandı

Tükenmişlik Sendromu Meşru Tanı Sınıfına Girdi

Tükenmişlik sendromu, Uluslararası Hastalık Sınıflandırması ICD’de ilk defa tıbbi tanı sınıfında yer aldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hazırlanan ICD-11 kılavuzunda tükenmişlik, "kronikleşmiş iş yeri stresinin başarılı biçimde yönetilmemesi sonucu ortaya çıkan sendrom" olarak tanımlandı.

Kılavuzda doktorların, üç semptoma bağlı olarak hastalarına bu teşhisi koyabileceği belirtildi. Bu semptomlar enerji tükenmesi ve tükenme hissi, yapılan işten zihinsel olarak uzaklaşmanın artması ve işle ilgili olumsuzluk, kinizm ile mesleki faydanın azalması olarak sıralandı.

ICD-11’e göre doktorların bu tanıyı koymadan önce, anksiyete, duygudurum bozuklukları ve uyum bozukluğu tanılarını elemesi gerekiyor. Tükenmişlik sendromu tanısının sadece mesleki alanla sınırlı olması ve diğer yaşam deneyimlerini tanımlamak için kullanılmaması da gerekiyor.

DSÖ bu kararı Cenevre'de düzenlenen Dünya Sağlık Meclisi'nde aldı. Tükenmiş sendromunun tanı sınıfına alınması, sağlık sigortaları için de değişiklik yaratacak.

Tükenmişlik sendromu uzun zamandır bulanık kültürel bir alan olarak görülüyor ve bilimadamları bu nedenle üzerinde uzlaşma sağlayamıyordu.

Sendrom ilk defa 1974 yılında psikolog Herbert Freudenberger tarafından “başarısız olma, yıpranma, enerji ve gücün azalması veya tatmin edilemeyen istekler sonucunda bireyin iç kaynaklarında meydana gelen tükenme durumu” şeklinde tanımlanmıştı.

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