Tüketici Başvuru Merkezi’nden vatandaşlara önemli uyarı

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı Emekli Hakim İzzet Doğan, yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının özel sektör çalışanları için geçerli olmadığı gibi tüm kamu kurum ve çalışanlarını da kapsamadığını hatırlattı. Resmi işlemleri ile kredi kartı ödemesinin veya cayma hakkının kullanmasının son günü 3 Haziran ve 7 Haziran tarihlerine denk gelenler vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı Emekli Hakim İzzet Doğan, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkartıldığını, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarının, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran Cuma günü tam gün idari izinli sayılacaklarına dikkat çekti. Arife günü ile Bayram sonrası Cuma gününe denk gelen hukuki sonuç doğurabilecek adli, idari ve özel işlemlerle ilgili vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının özel sektör çalışanları için geçerli olmadığı gibi tüm kamu kurum ve çalışanlarını da kapsamadığını hatırlatarak, resmi işlemleri ile kredi kartı ödemesinin veya cayma hakkının kullanmasının son günü 3 Haziran ve 7 Haziran tarihlerine denk gelenlerin dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.