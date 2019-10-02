Tüketici Başvuru Merkezi’nden yeni yargı paketinde internet fenomenlerine ceza talebi

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Medya ve Digital Pazarlama Uzmanı Bahadır Akçay, hazırlanan yeni yargı paketinde fenomen ve Youtuberlar’ın zararlı içeriklerinin “Çocuğa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamına alınmasını önerdi.

Çocukların zihinsel, ahlaki ve cinsel gelişimleri için büyük risk oluşturan bazı fenomen ve Youtuberlar’ın hiçbir denetime tabi olmadan içerik paylaşmaya devam ettiğini belirten TBM Sosyal Medya ve Digital Pazarlama Uzmanı Bahadır Akçay, çocukların çok küçük yaşlardan itibaren bu tehlikenin içine anne babaları tarafından atıldığını söyledi. “Çocuk yemek yemiyor, rahat durmuyor, ağlıyor diye eline tablet ya da telefon tutuşturan anne babalar, aslında çocuklarına teknolojik bir uyuşturucu verdiklerinin bilincinde değiller. Çocuklarını pervasızca saldıkları o sanal dünyada şiddet, küfür, uyuşturucu, cinsellik ne ararsanız var. Bu dünyada yetişen çocukların gelecekleri büyük risk altında. Dini inanışlarından tutun da cinsel yönelimlerine, ahlak anlayışlarına kadar pek çok sorunla karşılaşabiliriz” diyen Akçay, hem anne babaların hem de devletin artık bu konuda bir adım atması gerektiğini ifade etti.

Fenomen ve Youtuber adı verilen bazı kişilerin son yıllarda bir virüs gibi yayıldığına ve etki alanlarının genişliğine dikkat çeken Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunların bir an önce bir denetim altına alınması gerekir. Yaydıkları içeriklerde çocukların gelişimini olumsuz etkileyen bir unsur varsa çocuğa karşı işlenen suçlar kapsamında yargılanmaları gerekir. Yeni yargı paketinde Adalet Bakanlığı mutlaka bu düzenlemeyi yapmalı, Aile ve Milli Eğitim Bakanlıkları da bu tehlike konusunda gereken adımları atmalıdır. Devletimiz çocuklarını korumalıdır. İlk ve ortaokul çağındaki kız çocuklarımız, seksi gösteren makyajın nasıl yapıldığını gösteren fenomenden korunmalıdır. Erkek çocuklarımız, çılgınlık yapma meraklısı, erkek olduğu halde kadın gibi davranan ve konuşan fenomenlerden uzak tutulmalıdır.”

