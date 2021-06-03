Tüketici Enflasyonu Hafif Düştü Üretici Enflasyonu Tarihi Zirveye Yöneldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayında, temel enflasyon verisi olarak kabul edilen tüketici fiyat endeksinin (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 0,89 değer kaybederek yüzde 16,59’a düştüğünü açıkladı. TÜİK, yurtiçi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) ise bir önceki aya göre yüzde 3,92 yükseliş göstererek yüzde 38,54’e ulaştığını duyurdu. Türkiye’de enflasyonun seyri hiç şüphesiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürekli şikayet ettiği faiz oranları açısından da önemli. Zira dün Merkez Bankası Başkanı, dördüncü çeyreğin başı gibi enflasyonda bir düşüş beklediklerini bu patikaya girilmeden “erken gevşeme” olmayacağını söyledi. Peki enflasyonun yüzde 17,14’ten, yüzde 16,59’a gerilemesi enflasyondaki düşüşün bir öncü işareti olabilir mi? Prof. Kozanoğlu: ‘‘Enflasyon talep artışıyla yükselecek, kısa vadede Merkez Bankası faizleri aşağı çekecek manevra sahası bulamaz’’ Altınbaş Üniversitesi’nden Hayri Kozanoğlu, enflasyondaki düşüşün Mayıs ayındaki pandemi sınırlamalarından kaynaklandığı görüşünde.

VOA Türkçe’nin konuştuğu Profesör Kozanoğlu “TÜİK verilerindeki süregiden şüpheleri bir kenara bırakırsan enflasyondaki nispi gerileme, büyük ölçüde kapanmanın olduğu Mayıs ayında gerçekleşti. İnsanların dışarıya çıkamadığı, lokanta, otel, kafe, kuaför ve benzerlerinin ayın büyük çoğunluğunda tam kapasiteyle çalışamadığı bir dönemdi. Bu ay maliyet artışlarını çok muhtemeldir ki fiyatlarına yansıtamadılar. O nedenle bu düşüşün, kalıcı olması mümkün değil. Giyim kuşam harcamaları da ayın çoğunda mağazalar kapalı olduğundan yapılamadı. Ben normalleşmenin başlamasıyla birlikte bu aydan başlayarak talep artışıyla birlikte fiyat artışlarının başlayacağını dolayısıyla enflasyonun artacağını düşünüyorum. Kısa vadede Merkez Bankası’na da faizleri aşağı çekecek bir manevra sahası oluşması çok düşük ihtimal” dedi. ENAG: ‘‘Mayıs ayında enflasyon yüzde 3,64 arttı’’ 2020 yılının Eylül ayından beri tüketici enflasyonunu ölçen Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise kendi veri setine göre Mayıs ayında enflasyonun yüzde 3,64 artış gösterdiğini açıkladı.

ENAG henüz dokuz aydır enflasyon ölçümlemesi yaptığı için yıllık enflasyon verisini açıklamıyor. Mayıs ayının enflasyon şampiyonu patates Mayıs ayında TÜFE’de yer alan 415 üründen 259’unda, fiyat artışı gerçekleşirken 97 üründe fiyat düşüşü oldu. Mayıs ayının zam şampiyonu yüzde 41,57’lik artışla patates oldu. Onu yüzde 36,37’yle havuç, yüzde 29,46’yla otobüs ücreti, yüzde 17,48’le haftalık seyahat turları takip etti. Harcama gruplarında yıllık artışa bakıldığında en yüksek artışın, yüzde 28,39’la ulaştırmada olduğu görülüyor. Onu yüzde 21,79’la ev eşyası, yüzde 19,30’la sağlık, yüzde 17,92’yle çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 17,73’le lokanta ve oteller izliyor. Yıllık bazda en düşük artışsa yüzde 2,90’la alkollü içecekler, yüzde 5,75’le giyim ve ayakkabıda oldu. Üretici fiyatlarındaki artış da gelecek aylar için de umut kırıcı. Yİ-ÜFE yüzde 35,17’den yüzde 38,13’e yükseldi. Bu seviye 2001 krizinden sonra (yüzde 88) geçen yirmi yıl içinde 2018 Krizi’ndeki Eylül (yüzde 46,15)ve Ekim (yüzde 45,01) aylarını saymazsak en yüksek seviye.