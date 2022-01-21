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Tüketici Güven Endeksi arttı, ancak tablo hâlâ kötümser

21.01.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK verilerine göre ocak ayı Tüketici Güven Endeksi, önceki aya göre yüzde 6,2 oranında arttı.

Aralık ayında 68,9 olan endeks, ocak ayında 73,2'e yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yaptığı tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi yayınlandı.

Buna göre Tüketici Güven Endeksi, önceki aya oranla yüzde 6,2 oranında arttı. Aralık ayında 68,9 olan endeks, Ocak ayında 73,2'e yükseldi.

Uzun süredir düşüş eğilimi gösteren Tüketici Güven Endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre 3,1 düşüşle 68,9 seviyesine kadar inmişti.

Artış var ama tablo kötümser

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.

Anket sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser duruma, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser duruma işaret ediyor. Ocak ayındaki yüzde 73,2'lik endeks değeri de tüketicinin güven konusunda hala kötümser olduğunu gösteriyor.

ANKA / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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