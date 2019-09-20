Tüketici Güven Endeksi’nde Gerileme Sürüyor

Ekonomiye dair güvenin ana göstergesi olan Tüketici Güven Endeksi’nde düşüş sürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in Merkez Bankası işbirliği ile hazırladığı Tüketici Güven Endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında azaldı. Ağustos ayında 58,3 olan endeks, Eylül ayında 55,8’e geriledi.

24 Haziran 2018’de yapılan genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen sonra Temmuz ayında yüzde 72,7’ye yükselen endeks, bazı iyileşmeler gösterse de bir daha yüzde 70’i hiç göremedi.

Prof. Ulusoy: “Endeks 2008 krizinde bile bu kadar düşmemişti”

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Veysel Ulusoy, Tüketici Güven Endeksi’nde önlenemeyen düşüşün ekonomiye karşı güvensizliğin açık bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Profesör Ulusoy, “Tüketici Güven Endeksi 0 ile 200 arasında değerlendiriliyor. 100’ün altında kalması ekonomiye ilişkin kötümserliğe işaret ediyor. Şu anda endeks, 100’ün değil 60’ın dahi altına inmiş durumda. Tüketici Güven Endeksi son 20 yılın neredeyse en dibine doğru gidiyor. 2008’de küresel ekonomik krizin Türkiye’de en çok hissedildiği dönemde bile bu kadar gerilememişti” dedi.