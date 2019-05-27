"Tüketici refahına 16,5 milyar lira katkı sağladık"

"Avrupa ve dünyada, yaklaşık yüzde 11-15 seviyesinde elektronik ticaretin toplam perakende ticaret hacmi içerisindeki payı. Türkiye'deki payı henüz 4,5-5'ler civarında ama çok hızlı bir büyümeyi de görebiliyoruz. Biliyorsunuz çok yakın bir zamanda 'Amazon' Türkiye faaliyetlerine başladı, 'Alibaba' Türkiye faaliyetleri kararını aldı. Muhtemeldir ki bunların tamamı ya da bir kısmı Orta Doğu operasyonlarını Türkiye üzerinden yürütecek. Türkiye'de işletmelerimize, teşebbüslerimize yeni bir alan ortaya çıkıyor. Yeni alanın kendine göre bir rekabet düzeni var, her rekabet düzeyinin de kendine göre rekabeti bozan, engelleyen farklı konuları var."

Torlak, bugünün dünyasında veriyi iyi kullanan, iyi organize eden ve iyi analiz eden teşebbüslerin daha başarılı olduğunu belirterek, dijital ekonominin kendi şartlarını oluşturduğu yeni rekabet dünyasına dikkati çekti.

Müşterilerin bıraktığı dijital ayak izlerini takip ederek değerlendiren firmaların çok farklı noktalara gidebileceğini aktaran Torlak, şunları kaydetti:

"Yazılımlar ve algoritmalar üzerinden pazarlama ve satış stratejilerini belirliyorlar. Bu rekabet hukuku açısından karşımıza acaba bu algoritmalar, yazılımlar konvansiyonel ya da geleneksel piyasalarda olmayan, yeni bir rekabeti engelleyen ya da bozan bir şekilde kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Dünyada da bütün rekabet otoriteleri olduğu gibi biz de Türkiye rekabet otoritesi olarak tabiri caizse ev ödevimizi yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Acaba bu dijital karteller rekabeti bozuyor mu ya da nasıl bozuyor, bu algoritmalar rekabeti engelleyecek, piyasaya girişleri engelleyecek ya da piyasadan gerekleri dışında çıkışlara sebebiyet verecek şekilde kullanılıyorlar mı kullanılmıyorlar mı? Tabii bu konuda ciddi anlamda kendi üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz."