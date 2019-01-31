Tüketiciler Birliği Şube Başkanı Gündüz'den 'ilaçta fırsatçılık' uyarısı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- TÜKETİCİLER Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, ecza depolarının 20 Şubat'ta zam beklentisinden dolayı antibiyotik, ağrı kesici, analjezik, öksürük şurubu, tansiyon ve astım ilaçlarına 'yok' dediklerini iddia etti. Gündüz, eczanelerle hasta ve hasta yakınlarından bu konuda yoğun şikayet aldıklarını söyledi.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, döviz kurundaki değişkenliğin ilaç fiyatlarına da zam olarak yansıyacağını söyledi. Zamlı fiyatların 20 Şubat'ta geçerli olacağını belirten Neşet Gündüz, bunun fırsatçılığı da beraberinde getirdiğini öne sürdü. Son iki haftada ilaç almak için eczaneye giden hastaların, stoklarda ilaç kalmaması nedeniyle, muadil (eşdeğer) ilaçlar aldığını ifade eden Neşet Gündüz, "En büyük sorun kanser ilaçlarının da bulunamıyor olması. Eczacılarımız, kendilerinin hasta ile karşı karşıya getirildiğini savunarak, bu durumdan kendilerinin de şikayetçi olduklarını ifade ediyor" dedi.

Ecza depolarının eczacıları, eczacıların ise vatandaşları geri çevirdiğine dikkat çeken Gündüz, "Tüketiciler Birliği olarak buna seyirci kalmayacağız. Vatandaşlarımız zaten sıkıntı içerisindeyken ikinci bir defa daha sıkıntı yaşamaları bizleri üzüyor. Adeta bir kartel oluşturulmuş. İvedilikle Rekabet Kurulu ve ilgili bakanlıkların bu fırsatçılığa 'dur' demeleri gerekiyor. Ayrıca bu uygulama hükümetimizin ve Sağlık Bakanlığımızın politikalarına aykırıdır. Stokta ilaç varken, zam beklentisi nedeniyle eczacılara ilaç vermemek fırsatçılıktır. Bu nedenle de sıkı denetimlerle bunu yapanlara cezai yaptırım uygulanmalıdır. Yetkililer de bu fırsatçılık karşısında gerekli tedbirleri almalıdır. Konunun kamu sağlığı bakımından önem arz ettiği hususu göz önünde bulundurularak, azami hassasiyetin gösterilmesi şarttır" diye konuştu.

Eczacıların hasta ve hasta yakınlarıyla karşı karşıya geldiklerini sözlerine ekleyen Neşet Gündüz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eczacılar da bu durumdan şikayetçi. Depolara ilaç akışı büyük oranda kesilmiş durumda. Bu sorunun ana kaynağı, özellikle üretici firmaların ilaçları elinde tutarak piyasaya vermemesi ve bazı ticari depoların aldığı ilaçların kaydını girmeyerek eczanelere göndermemesidir. İlaç zammı haberlerinden sonra özellikle son 2 hafta içerisinde, Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde hizmet veren eczanelerimizden bize gelen bildirimler doğrultusunda piyasaya sürümü yavaşlatılan ilaçlar arasında antibiyotikler, ağrı kesici ve analjezikler, öksürük şurupları, tansiyon ilaçları, astım ilaçları bulunmaktadır. Herhangi bir ilacı stok yaparak çalışma imkanı bulunmayan eczacılarımız da hastaları ne yazık ki 'Elimizde ilaç yok' diyerek elleri boş geri göndermek zorunda kalmaktadır. Ancak sonuçta ilacı hastaya ulaştıramayan eczacı olduğu için hastalarla eczacılarımız yine de karşı karşıya kalmaktadır. Oysa kamu hizmeti veren bir eczacının hastası ile cebi arasında tercih yapması söz konusu dahi olamaz."

Eczanelerin bu sorunun kaynağı olmadığını belirten Neşet Gündüz, "Stokçuluk ve fırsatcılık, mali, ceza ve ticari kanununa göre suç teşkil etmektedir. Bu tüketici şikayetlerimizi kamu kuruluşları ihbar kabul etmeli ve gereğini yapmalıdır. Tüketicilerimiz, Sağlık Bakanlığı, ticaret müdürlüklerine şikayette bulunmalıdır. Bu ayıplı hizmetin son bulmasını istiyoruz" dedi.

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