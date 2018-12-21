Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, internet alışverişi sonrası yaşanabilecek mağduriyetlere karşı tüketicileri bilinçli olmaları konusunda uyardı.

Yılmaz, dernek binasında düzenlediği toplantıda, derneklerine son günlerde yapılan başvurularla, internet üzerinden yapılan alışverişler sonucu oluşan ciddi mağduriyetlerin ortaya çıktığını tespit ettiklerini söyledi.

Bu tür alışverişlerde tüketici mağduriyetlerinin devam ettiğini dile getiren Yılmaz, bu mağduriyetlerin giderilmesi için tüketicinin bilinçlenmesi ve ciddi bir denetimin yapılması gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, derneğe başvuran tüketicilere, siparişlerine karşılık farklı ürünlerin gönderildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Derneğimize başvuran mağdurlarımızdan biri, iki çift ayakkabı istemiş, kendisine bir çift ayakkabı, bir de tek ayakkabı gönderilmiştir. İkinci tüketici de uyku apnesi cihazı istemiş, kendisine gözenekli bir çift naylon ürün gönderilmiştir. Üçüncü tüketicimiz ise hırka siparişi vermiş, kendisine de bir paket tuz ve su ısıtıcısı gönderilmiştir. Güvenli olmayan ve resmen tüketiciyi dolandırmak için satış yapan sitelere ve kişilere karşı caydırıcı cezalar uygulanmalıdır. Bu tür satıcılara kesinlikle meydan verilmemelidir."