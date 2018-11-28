Tüketim artınca vatandaş ve STK’lardan destek istediler

ŞANLIURFA, (DHA)- VİRANŞEHİR’DE elektrik enerjisinin yoğun biçimde kullanılması ve kaçak tüketim son 15 gün içerisinde 2.5 kat birden artınca şebekede arızalar yaşanmaya başlandı. Dicle Elektrik Dağıtım, bu durumun bir daha tekrarlanmaması için ilçe halkının yanı sıra STK’lardan destek istedi.

Hava sıcaklığının aniden düşmesi ile birlikte Dicle Elektrik Dağıtım bölgesini oluşturan bir çok il ve ilçede vatandaşlar ısınmak için elektrik sobalarına yüklendi. Buna bir de artan kaçak tüketim eklenince tüketimi birkaç kat artan yerlerde ciddi arızalar yaşanmaya, trafolar yanmaya başladı. Yapılan kontrollerde birçok yerde yeraltı hatlarına dahi kaçak bağlantı yapıldığı belirlendi. Şanlıurfa Viranşehir'de kış mevsimine kadar gelmesi beklenen doğalgaz gelmeyince, vatandaşlar ısınmak için elektrik sobalarına yüklendi. Kaçak kullanımın da etkisi ile bir anda ilçedeki elektrik tüketimi 2.5 kat arttı. Artan elektrik tüketimi yüzünden ilçeye enerji sağlayan ana merkezlerde bulunan 5 kesici ölçü hücresi ve 7 trafo kapasitelerinin üzerindeki yükü taşıyamayarak yandı. Aşırı ısınma sebebiyle birçok noktada iletkenler koptu, bağlantı noktaları hasar gördü. Bu sebeple ilçe merkezi ve bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanmaya başlandı.