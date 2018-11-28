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Tüketim artınca vatandaş ve STK’lardan destek istediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 11:59 | Son Güncelleme

VİRANŞEHİR’DE elektrik enerjisinin yoğun biçimde kullanılması ve kaçak tüketim son 15 gün içerisinde 2.5 kat birden artınca şebekede arızalar yaşanmaya başlandı.

ŞANLIURFA, (DHA)- VİRANŞEHİR’DE elektrik enerjisinin yoğun biçimde kullanılması ve kaçak tüketim son 15 gün içerisinde 2.5 kat birden artınca şebekede arızalar yaşanmaya başlandı. Dicle Elektrik Dağıtım, bu durumun bir daha tekrarlanmaması için ilçe halkının yanı sıra STK’lardan destek istedi.

Hava sıcaklığının aniden düşmesi ile birlikte Dicle Elektrik Dağıtım bölgesini oluşturan bir çok il ve ilçede vatandaşlar ısınmak için elektrik sobalarına yüklendi. Buna bir de artan kaçak tüketim eklenince tüketimi birkaç kat artan yerlerde ciddi arızalar yaşanmaya, trafolar yanmaya başladı. Yapılan kontrollerde birçok yerde yeraltı hatlarına dahi kaçak bağlantı yapıldığı belirlendi. Şanlıurfa Viranşehir'de kış mevsimine kadar gelmesi beklenen doğalgaz gelmeyince, vatandaşlar ısınmak için elektrik sobalarına yüklendi. Kaçak kullanımın da etkisi ile bir anda ilçedeki elektrik tüketimi 2.5 kat arttı. Artan elektrik tüketimi yüzünden ilçeye enerji sağlayan ana merkezlerde bulunan 5 kesici ölçü hücresi ve 7 trafo kapasitelerinin üzerindeki yükü taşıyamayarak yandı. Aşırı ısınma sebebiyle birçok noktada iletkenler koptu, bağlantı noktaları hasar gördü. Bu sebeple ilçe merkezi ve bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanmaya başlandı.

"DESTEK BEKLİYORUZ"

Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, yaşanan bu sorunların temel sebebinin elektrikle ısınma ve kaçak kullanım olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

"Elektrik kesintilerini gündeme getiren STK’lar ve vatandaşların sorunun temel sebebinin kaçak elektrik kullanımı ve ısınma nedeniyle gerçekleşen aşırı tüketim olduğunu bilmelerini istiyoruz. Sadece Viranşehir'de tüketim 15 gün öncesine göre bir anda 2.5 artmış durumda. Bu öngörülebilir sürdürülebilir bir durum değildir. Aşırı yüke dayanamayan trafolarımız yanmakta, iletkenlerimiz kopmaktadır. Tüm bu olumsuzlukları giderebilmek ve ilçeye yeniden sağlıklı, kesintisiz enerji verebilmek için ekiplerimiz büyük bir gayretle çalışmaktadır. İlçenin enerjisiz kalmaması için alternatif besleme kaynaklarını artırmak için de çalışıyoruz. Bu durumun yaşanmaması için kesinlikle elektrikle ısınmanın önüne geçilmesi ve kaçak kullanımdan vazgeçilmesi gerekmektedir. İlçeye doğalgaz akışı sağlanıncaya kadar STK ların bu işe kafa yoran insanların duyarlılık göstererek, kaçak elektrik kullanımı ve israfın önlenmesi konusunda şirketimize gerekli destek sunmalarını bekliyoruz.’’

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